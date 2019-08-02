ГТЛК ищет поставщика в Крым 27 троллейбусов за 500 млн рублей

02.08.19 12:05

© РИА Новости. Александр Гальперин

2 августа. Interfax-Russia.ru - ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК, Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ) объявило открытый конкурс на поставку 27 троллейбусов в Крым, говорится в материалах на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена составляет 499,5 млн рублей (с учетом НДС 20%).

Речь идет о троллейбусах с длиной кузова не более 12,2 метра, с асинхронным двигателем для эксплуатации на горных маршрутах и с увеличенным автономным ходом.

Поставка машин осуществляется в рамках программы некоммерческого лизинга наземного и морского пассажирского транспорта на территориях республики Крым и Севастополя, утвержденной распоряжением правительства России в декабре 2014 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 16 августа, итоги планируют подвести 23 августа.

Техника должна быть поставлена в Крым не позднее 27 декабря 2019 года.

Местом поставки значится ул. Киевская, 78 в Симферополе (по этому адресу находится ГУП "Крымтроллейбус").

Вероятно, затем эти троллейбусы отправят в Ялту. В четверг пресс-служба администрации города распространила сообщение о планах курорта получить в III квартале текущего года 27 троллейбусов с автономным ходом.

"Ялта получит особые троллейбусы, с укороченной базой, большим объемом аккумуляторов и более мощными двигателями. В первую очередь они будут ходить в места, не оборудованные контактными сетями "Крымтроллейбуса", - говорится в пресс-релизе.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.