Крым и Кубань связал первый морской туристический маршрут для яхт

02.08.19 12:10

© РИА Новости. Василий Батанов

2 августа. Interfax-Russia.ru - Разработан первый морской туристический маршрут, который связал бывшие античные города на территории Крымского полуострова и Краснодарского края, сообщила в пятницу пресс-служба министерства курортов и туризма Крыма.

"Его продолжительность - 5-8 дней, и пролегает он по некогда античным полисам, а ныне современным курортам - Геленджик (Торик), Анапа (Горгиппия), Керчь (Пантикапей - столица Боспорского царства), Ялта, Балаклава, Севастополь (Херсонес)", - отмечается в сообщении.

Протяженность маршрута - 200 миль, или 360 км. Путешествие можно начинать в любом регионе. Предполагается, что пройти маршрут смогут как опытные яхтсмены, так и не имеющие в этом опыта туристы.

"Развитие яхтенного туризма является приоритетным направлением для Крыма. Это новые возможности и глобальный импульс к развитию туризма в наших регионах в целом. И, конечно, всегда ярким событием для каждого туриста будет проход на морском судне под арками Крымского моста - это незабываемое зрелище", - сказал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, которого цитирует пресс-служба.

Организаторы предлагают туристам посетить в каждом городе, вошедшем в маршрут, памятники античной эпохи, которые включены в межрегиональный проект "Золотое кольцо Боспорского царства". Они смогут посетить точную копию римского военного лагеря, узнать о быте гладиаторов, увидеть представление амазонок Боспорского царства, узнать историю виноделия и попробовать спецменю.