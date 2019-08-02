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02.08.19 12:14
Заплыв через Волгу в Саратовской области отменили из-за непогоды
"Заплыв переносится из-за плохой погоды. Так случилось, что в Саратове именно на этой неделе образовалась крайне редкая для этого времени года погода - холод, ветер, дожди. Такого здесь не было последние 103 года наблюдений ", - пишут организаторы.
Синоптики также прогнозируют усиление ветра, который может спровоцировать волны.
"В Положении о заплыве согласована максимальная скорость ветра 5 м/с, а по всем прогнозам будет больше. Поэтому мы принимаем решение сегодня о переносе заплыва до появления устойчивой погоды без ветра", - отмечается в сообщении.
С 2016 года заплыв проводится через Волгу по маршруту из Энгельса в Саратов. Стиль плавания - вольный. Дистанция марафона составляет около 3,5 тыс. метров.
На сайте ГУ МЧС по Саратовской области сообщается, что в субботу в регионе ожидается небольшой кратковременный дождь, порывы ветра местами до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит от +5 до +10 градусов, днем потеплеет до +21 градуса.
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