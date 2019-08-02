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02.08.19 12:23
В Екатеринбурге изъяли около 10 тонн контрафактного алкоголя
"Со склада фальсифицированной продукции было изъято около 10 тонн спиртосодержащей жидкости, а также более 165 тысяч стеклянных бутылок с этикетками водочной и коньячной продукции известных марок", - говорится в сообщении.
Подпольный цех размещался в складских помещениях на проспекте Космонавтов. Для производства алкоголя использовались две автоматические линии.
Отмечается, что в цехе задержали 26 рабочих. В их отношении возбуждены уголовные дела.
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