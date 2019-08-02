В Екатеринбурге изъяли около 10 тонн контрафактного алкоголя

02.08.19 12:23

© РИА Новости. Владимир Астапкович

2 августа. Interfax-Russia.ru - Сотрудники Росгвардии, МВД и УФСБ пресекли деятельность цеха по производству контрафактного алкоголя в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по региону.

"Со склада фальсифицированной продукции было изъято около 10 тонн спиртосодержащей жидкости, а также более 165 тысяч стеклянных бутылок с этикетками водочной и коньячной продукции известных марок", - говорится в сообщении.

Подпольный цех размещался в складских помещениях на проспекте Космонавтов. Для производства алкоголя использовались две автоматические линии.

Отмечается, что в цехе задержали 26 рабочих. В их отношении возбуждены уголовные дела.