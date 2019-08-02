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В Тулуне определят зоны подтоплений, где не будут восстанавливать жилье

© РИА Новости. Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
2 августа. Interfax-Russia.ru - Зоны подтоплений в Тулуне, где жилье не подлежит восстановлению, будут определены в ближайшее время, сообщил в пятницу вице-премьер Виталий Мутко, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий паводков в Иркутской области.

"Сегодня мы должны принять окончательное решение о зонах подтопления. Специалисты работают, губернатор примет соответствующее решение на основании их заключения и Росреестр внесет это в кадастровый план. Мы увидим все зоны подтопления, где нецелесообразно восстанавливать жилье и коммунальную инфраструктуру", - сказал Мутко журналистам.

Он подчеркнул, что ранее в Тулуне было определено около 7 тысяч домов, часть из которых должна была идти на капитальный ремонт, часть - на восстановление.

"Сейчас приходится пересмотреть этот вопрос, поскольку вторая волна паводка показала, что нет перспективы восстановления некоторых домов", - сказал Мутко.

Вице-премьер заявил, что решение о начале строительства нового жилья для пострадавших от паводка в Тулуне будет принято до конца недели.

"Мы еще раз за эти два дня посмотрим ход восстановления жилья и соцобъектов, которые пострадали, и в воскресенье примем все необходимые решения. Я имею в виду уже начало строительство нового жилья и в Тулуне, выдачу в ускоренном темпе сертификатов для граждан, которые изъявили желание переезжать в другие регионы", - сказал Мутко журналистам в пятницу.

Он добавил, что все социальные службы для решения вопросов пострадавших граждан работают в оперативном режиме.

Ранее Мутко сообщал, что строительство нового жилья для пострадавших от паводка граждан в Иркутской области начнется в августе.

"Есть 14 тыс. граждан, жилье которых уже не подлежит восстановлению, с каждым из них надо встретиться, взять заявление. Запустить стройку надо как можно быстрее, в августе месяце", - сказал Мутко.

Начавшийся в конце июня паводок, по данным МЧС, затронул 10 муниципальных образований Иркутской области. Были подтоплены 109 населенных пунктов, почти 11 тыс. жилых домов, в которых проживают без малого 43 тыс. человек, в том числе 10,5 тыс. детей. Больше всех пострадали Тулунский и Нижнеудинский районы. Погибло 25 человек, шесть человек считаются пропавшими.

В настоящее время Иркутская область переживает вторую волну паводка.

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