|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
02.08.19 12:29
Алтайский край получит допфинансирование на жилье 35 ветеранам
"Во втором полугодии региону на обеспечение жильем инвалидов, участников Великой Отечественной войны и членов их семей дополнительно выделят 44,8 млн рублей. Это позволит обеспечить жильем 35 ветеранов. По данным на 1 августа, 58 ветеранов состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в первом полугодии 2019 года краю на эти цели из федерального бюджета выделили 42,8 млн рублей. В результате с начала года жильем в регионе обеспечили 33 ветерана.
Всего в регионе в рамках указа президента РФ жильем обеспечены 8 тыс. 189 инвалидов, участников войны и членов их семей на 7,97 млрд. рублей.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru - Ректоры МГИМО, ВШЭ и МФТИ рассказали о росте проходного балла по ЕГЭ, интересе иностранцев к российским вузам и внимании абитуриентов к техническим специальностям.
.
Interfax-Russia.ru – Пять человек задержали по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Правозащитники сравнивают массовые беспорядки с "Болотным делом".
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket