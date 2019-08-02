Алтайский край получит допфинансирование на жилье 35 ветеранам

02.08.19 12:29

© РИА Новости. Евгения Новоженина

2 августа. Interfax-Russia.ru - Почти 60 ветеранов Великой Отечественной войны стоят в очереди на получение жилья в Алтайском крае, сообщает в пятницу пресс-центр правительства региона.

"Во втором полугодии региону на обеспечение жильем инвалидов, участников Великой Отечественной войны и членов их семей дополнительно выделят 44,8 млн рублей. Это позволит обеспечить жильем 35 ветеранов. По данным на 1 августа, 58 ветеранов состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в первом полугодии 2019 года краю на эти цели из федерального бюджета выделили 42,8 млн рублей. В результате с начала года жильем в регионе обеспечили 33 ветерана.

Всего в регионе в рамках указа президента РФ жильем обеспечены 8 тыс. 189 инвалидов, участников войны и членов их семей на 7,97 млрд. рублей.