Поиск виновных: СКР намерен наказать чиновников за лесные пожары в Сибири
  
Прыгнуть выше головы: 300 баллов по ЕГЭ теперь может не хватит для поступления
   
Спасти от огня: лесные пожары в Сибири начали тушить военные самолеты
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
02.08.19 12:34

Гости Дня города в Рязани смогут написать письмо Деду Морозу

© РИА Новости. Евгений Биятов
2 августа. Interfax-Russia.ru - В наступающие выходные Рязань отмечает свой 924-й день рождения, сообщает пресс-служба администрации города.

Гости областного центра и его жители смогут посетить больше трех десятков мероприятий, которые пройдут в разных районах города. Они придутся по вкусу тем, кто любит музыку, танцы, спорт, народную культуру, и, конечно же, зрелища.

В частности, на главной пешеходной улице Рязани, Почтовой, будет проходить гастрономический фестиваль, где соберутся лучше повара. Здесь же свои работы представят ремесленники, мастера из районов области и соседних регионов. Кроме того, праздник рязанской кухни и ремесел будет проходить в Торговом городке.

В музеях и на улицах стартует фестиваль туристических маршрутов "Твоя Рязань". Этот фестиваль включает в себя 16 бесплатных экскурсий, рассказывающих об истории и интересных объектах. В экскурсии входит посещение музеев, интерактивы и мастер-классы.

"Неподалеку от памятника Евпатию Коловрату установят специальный купол, посвященный Новогодней столице. Там все желающие смогут узнать, как идет подготовка к празднованию Нового года, что уже удалось сделать, а что пока что в планах. Кроме того, можно будет написать письмо Деду Морозу", - отмечает пресс-служба.

Главные действия праздника состоятся на площади Ленина, где будет проходить праздничная дискотека, концерт рязанских коллективов и кавер-группы из Коломны. В 21:00 воскресенья на главную сцену города выйдет молодежная группа MBAND.

Завершится празднование дня рождения города масштабным фейерверком

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  02.08.19 14:59
Июль в Москве стал самым холодным в нынешнем столетии
.
  02.08.19 14:22
Вклады физлиц в московских банках превысили 10 трлн рублей - мэрия
.
  02.08.19 14:08
Суд арестовали четверых фигурантов дела о беспорядках 27 июля
.
  02.08.19 11:51
Около 350 точек продажи бахчевых отмечены на "арбузной карте" Москвы
.
  02.08.19 09:47
Прокуратура вынесла предупреждение Соболь, планирующей протестную акцию 3 августа
.
  02.08.19 08:27
Капремонт 15 московских мостов запланирован в 2019 году
.
  01.08.19 15:42
Мосгоризбирком отклонил 22 из 23 жалоб на отказ в регистрации на выборы
.
  01.08.19 14:55
Короткий номер информационной поддержки туристов 122 начал работать в Москве
.
  01.08.19 12:01
Гидрометцентр: тепла в Москве в ближайшее время ждать не стоит
.
  01.08.19 11:14
Федотов придет в ЦИК на процедуру проверки подписей от кандидатов в Мосгордуму


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket