Гости Дня города в Рязани смогут написать письмо Деду Морозу

02.08.19 12:34

© РИА Новости. Евгений Биятов

2 августа. Interfax-Russia.ru - В наступающие выходные Рязань отмечает свой 924-й день рождения, сообщает пресс-служба администрации города.

Гости областного центра и его жители смогут посетить больше трех десятков мероприятий, которые пройдут в разных районах города. Они придутся по вкусу тем, кто любит музыку, танцы, спорт, народную культуру, и, конечно же, зрелища.

В частности, на главной пешеходной улице Рязани, Почтовой, будет проходить гастрономический фестиваль, где соберутся лучше повара. Здесь же свои работы представят ремесленники, мастера из районов области и соседних регионов. Кроме того, праздник рязанской кухни и ремесел будет проходить в Торговом городке.

В музеях и на улицах стартует фестиваль туристических маршрутов "Твоя Рязань". Этот фестиваль включает в себя 16 бесплатных экскурсий, рассказывающих об истории и интересных объектах. В экскурсии входит посещение музеев, интерактивы и мастер-классы.

"Неподалеку от памятника Евпатию Коловрату установят специальный купол, посвященный Новогодней столице. Там все желающие смогут узнать, как идет подготовка к празднованию Нового года, что уже удалось сделать, а что пока что в планах. Кроме того, можно будет написать письмо Деду Морозу", - отмечает пресс-служба.

Главные действия праздника состоятся на площади Ленина, где будет проходить праздничная дискотека, концерт рязанских коллективов и кавер-группы из Коломны. В 21:00 воскресенья на главную сцену города выйдет молодежная группа MBAND.

Завершится празднование дня рождения города масштабным фейерверком