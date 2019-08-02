Джабаров: Трамп мог подписать указ о санкциях против РФ в угоду Конгрессу

02.08.19 12:48

© РИА Новости. Максим Блинов

2 августа. Interfax-Russia.ru - Указ президента США о санкциях, который СМИ увязывают с "делом Скрипалей", мог быть подписан Дональдом Трампом в угоду конгрессу, у Вашингтона сейчас нет причин для обострения отношений с Москвой, считает первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Я не исключаю, что эта версия тоже имеет право на жизнь, потому что у Трампа не было никаких оснований ужесточать ситуацию. Он недавно нормально пообщался с нашим президентом, предложил помощь в тушении пожаров. Нет сейчас жёстких причин, чтобы вводить санкции", - сказал Джабаров "Интерфаксу" в пятницу.

По его словам, пока просто предполагается, что санкции могут быть введены, но будет ли это сделано реально, неизвестно. "Намерение есть, а будут ли предприняты эти шаги, будут попутно решать", - отметил Джабаров.

По его мнению, тема американских санкций "уже не представляет никакого интереса ни для кого". "Они настолько это всё поставили на поток, что сейчас уже никто особо не реагирует. Мы к ним (санкциям) привыкли, приспособились", - отметил сенатор.

"Я не уверен даже, что мы будем какие-то ответные меры принимать, потому что я не вижу смысла в этом", - сказал он.

Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ, предполагающий введение санкций в отношении страны, которая нарушает закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года.

"Исполнительный указ предписывает министру финансов в консультации с государственным секретарем принять следующие меры, когда это необходимо, для осуществления санкций, описанных в законе о химическом и биологическом оружии", - говорится в письме главы государства спикеру палаты представителей, опубликованном Белым домом.

В частности, министр финансов и госсекретарь должны выступать против "предоставления любой ссуды или финансовой или технической помощи этой стране международными финансовыми учреждениями".

Кроме того, им вменяется в обязанности запретить любому банку США предоставлять какие-либо займы или кредиты правительству этой страны "за исключением займов или кредитов на цели приобретения продовольствия или других сельскохозяйственных товаров или продуктов".

Ранее Politico со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении России за инцидент с применением нервнопаралитического вещества "Новичок" в британском Солсбери.

Госдеп США 27 августа 2018 года ввел первые санкции в отношении России за несоблюдение закона США о контроле над химическим и биологическим оружием (CBW Act) в связи с обвинениями в причастности Москвы к покушению на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года в британском Солсбери.

Для второго этапа санкций по закону CBW Act должны быть выбраны минимум три меры из шести перечисленных в законе. И они будут применяться против страны в целом - госкомпаний и компаний, финансируемых государством. Это запрет экспорта любых товаров и технологий кроме еды и сельхозпродукции; запрет импорта российских товаров в США; запрет на полеты в США авиаперевозчиков, прямо или косвенно подконтрольных государству; запрет на банковское кредитование правительства РФ за исключением кредитов на покупку еды и сельхозпродукции; противодействие финансированию РФ со стороны международных финансовых институтов; понижение уровня дипломатических отношений.

До сих пор санкции, связанные с предполагаемым применением Россией химоружия, вводились в отношении РФ в целом и не затрагивали напрямую российских бизнесменов и чиновников, а также компании из РФ.