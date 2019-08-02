Кандидаты шести партий зарегистрированы для участия в выборах в парламент КБР

02.08.19 12:54

© РИА Новости. Евгений Одиноков

2 августа. Interfax-Russia.ru - Избирательная комиссия Кабардино-Балкарии завершила регистрацию кандидатов в депутаты парламента региона шестого созыва, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" заместитель руководителя избиркома республики Мусса Джаппуев в пятницу.

"Избирательная комиссия КБР зарегистрировала в качестве кандидатов в депутаты от партии "Единая Россия" 115 человек, от КПРФ - 72, "Партии "Зеленых" - 51, от партии "Справедливая Россия" - 40, от ЛДПР - 40 и "Гражданской платформы" - 37", - сказал Джаппуев.

Как сообщалось, семь партий представили в избирательную комиссию списки на выдвижение кандидатов в депутаты парламента КБР шестого созыва.

Документы на регистрацию подали шесть партий, от "Коммунистов России" - не поступили.

Всего в Кабардино-Балкарии зарегистрировано 35 региональных отделений политических партий, уведомили о проведении мероприятий по выдвижению кандидатов десять из них и семь представили списки в избирком.

Выборы депутатов парламента Кабардино-Балкарии шестого созыва пройдут в единый день голосования, 8 сентября.