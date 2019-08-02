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02.08.19 12:54
Кандидаты шести партий зарегистрированы для участия в выборах в парламент КБР
"Избирательная комиссия КБР зарегистрировала в качестве кандидатов в депутаты от партии "Единая Россия" 115 человек, от КПРФ - 72, "Партии "Зеленых" - 51, от партии "Справедливая Россия" - 40, от ЛДПР - 40 и "Гражданской платформы" - 37", - сказал Джаппуев.
Как сообщалось, семь партий представили в избирательную комиссию списки на выдвижение кандидатов в депутаты парламента КБР шестого созыва.
Документы на регистрацию подали шесть партий, от "Коммунистов России" - не поступили.
Всего в Кабардино-Балкарии зарегистрировано 35 региональных отделений политических партий, уведомили о проведении мероприятий по выдвижению кандидатов десять из них и семь представили списки в избирком.
Выборы депутатов парламента Кабардино-Балкарии шестого созыва пройдут в единый день голосования, 8 сентября.
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