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02.08.19 13:00
Полмиллиона абортов проведено в РФ за минувший год
Всего в 2018 году было проведено 567 тысяч абортов. В это число также входят самопроизвольные выкидыши, которых насчитывается чуть больше 100 тысяч. Также было зафиксировано 261 криминальных аборта. По социальным показаниям было проведено 17 абортов.
У девочек до 14 лет включительно было проведено 240 абортов (в 2017 году было сделано меньше, 231 аборт, но в 2005 их было больше в четыре раза - 966). Из них большинство (204) было сделано по медицинским показаниям, еще 21 были самопроизвольными.
Абортов у девушек в возрасте 15-17 лет было проведено 4405 (с каждым годом наблюдается сокращение их количества, например, в 2007 году их было 34 тысячи). Большинство (2563) абортов - медицинские. Самопроизвольных выкидышей было 761, криминальных абортов - 5, по медпоказаниям - 241, по социальным показаниям - пять.
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