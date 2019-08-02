Якутия просит МЧС направить дополнительную технику для тушения лесных пожаров

02.08.19 13:11

© РИА Новости. МЧС РФ

2 августа. Interfax-Russia.ru - Председатель правительства Якутии Владимир Солодов в пятницу обратился к главе МЧС России Евгению Зиничеву с просьбой предоставить республике для тушения пожаров дополнительную технику, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс - Дальний Восток" с заседания правительственной комиссии по ЧС.

По словам главы правительства Якутии, на территории региона на тушении пожаров работает около 800 человек. Но, несмотря на это, остро чувствуется нехватка тяжелой техники.

"Глава МЧС обещал рассмотреть вопрос и возможность направить сейчас дополнительные гусеничные трактора и средства для окапывания территории в Якутск и Мирный, чтобы затем мы довели их в наиболее "горимые" районы", - заявил Солодов.

Кроме того, для усиления формирований в ближайшие дни ожидается прибытие 95 сотрудников воздушно-десантной службы "Авиалесохраны" и самолета Ил-76.

"Наиболее пожароопасная обстановка наблюдается в Усть-Алданском, Сунтарском и Нюрбинском районах. Вечером мы ожидаем прибытие самолета Ил-76, у которого есть возможность забора воды для тушения пожаров. С завтрашнего дня он должен приступить к работе в Нюрбинском и Сунтарском районах. С учетом характеристики данного судна, это наиболее эффективнейший способ тушения пожаров: он набирает до 40 тонн воды за один рейс", - отметил премьер республики.

Для контроля за ситуацией в Нюрбинском и Сунтарском районах председатель правительства летит туда и будет работать на этих территориях с субботы.

Ранее сообщалось, что на территории Якутии действуют 123 природных пожара на общей площади 1,215 млн га.

Режим ЧС введен в пяти районах республики: Момском, Верхоянском, Жиганском, Сунтарском и Усть-Алданском. Особый противопожарный режим введен на территории 14 муниципальных районов.

С 1 августа на территории Якутии введен режим ЧС в лесах регионального характера.