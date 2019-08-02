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02.08.19 13:20

Шаманов: у России есть ответ на выход США из договора РСМД

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
2 августа. Interfax-Russia.ru - У России готовы ответные шаги на выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщил "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"Пускай выходят. У нас есть чем ответить", - сказал Шаманов, комментируя заявление госсекретаря США Майка Помпео об официальном выходе американской стороны из договора.

"Президент Путин издавая указ, четко определил, что мы приостановили действие договора, но если со стороны американцев будет добрая воля вернуться к его реализации, мы готовы", - добавил он.

Ранее в МИД РФ сообщили, что действие ДРСМД в пятницу прекращено по инициативе американской стороны.

"2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года", - говорится в официальном сообщении министерства иностранных дел РФ.

Договор о РСМД вступил в силу 1 июня 1988 года. Он положил конец ракетному кризису в Европе, который разразился в результате размещения в Европе советских ракет и американских "Першингов". Документом предусмотрена ликвидация целого класса ракет: он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

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