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02.08.19 13:25
Музей геральдики может открыться в здании Биржи в 2022г
"Сейчас идут работы на стилобате и фасадах. Обещают, что к концу года эти работы будут закончены, и в будущем году будут заниматься уже внутренней (отделкой). И если график будет выдержан, мы рассчитываем, что в 2022 году сможем музей открыть. Хотелось бы, учитывая, что в 2022 году у нас будет хорошая дата, Геральдическая служба была создана в 1722 году", - сказал он журналистам в пятницу.
По словам Вилинбахова, выставочный фонд музея будет сформирован исключительно из коллекции Эрмитажа.
"У нас 6,5 тыс. знамен и штандартов. Мы можем всю Биржу увешать только этими знаменами, штандартами и флагами. Наша коллекция костюма, которую мы сейчас показываем, коллекция орденов. Мы можем показать всю эволюцию, развитие российских наград без каких-либо лакун, включая такие редкие вещи, как орден Победы и современный орден Андрея Первозванного", - добавил он.
Как сообщалось, в июне 2019 года Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы одобрил проект второго этапа реставрации здания Биржи и его приспособления для современного использования. Одобренный проект предусматривает реставрацию отделки фасадов здания Биржи, воссоздание покрытия стилобата и ограждений на его восточной лестнице, устройство новых инженерных систем, замену столярных заполнений, кровельного покрытия, водосточной системы и стропильной системы над колоннадой.
В ходе реализации проекта также будут воссозданы утраченные элементы декора и интерьеры периода 1913 года, проведена реставрация световых фонарей и стропильной системы основного объема здания и интерьеров стилобата. Помимо этого будут восстановлены заложенные 100 лет назад дверные проемы, относящиеся к тому периоду, когда здание строил Тома де Томон. Проект также включает приведение противопожарной системы в здании в соответствие с современными требованиями.
Планируется, что продолжительность второго этапа реставрации здания Биржи, которая будет финансироваться из средств федерального бюджета, составит 27 месяцев.
Здание Биржи находится под государственной охраной как объект культурного наследия федерального значения. Оно было построено в 1805-1816 гг. по проекту архитектора Жана-Франсуа Тома де Томона. В 1939-1941 годах в здании Биржи открылся Центральный Военно-морской музей, который находился здесь до 2011 года.
В настоящее время здание Биржи передано Эрмитажу для приспособления под музейные цели.
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