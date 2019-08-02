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Самарский регоператор ТКО вложит более 1,5 млрд руб. в строительство экотехнопарка

© РИА Новости. Александр Кондратюк
2 августа. Interfax-Russia.ru - Власти Самарской области и региональный оператор по вывозу ТКО "ЭкоСтройРесурс" подписали меморандум о строительстве в регионе экотехнопарка "Зелененький", который будет включать высоконагружаемый полигон ТКО и мусоросортировочный комплекс, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Компания планирует вложить в строительство этого проекта более 1,5 млрд рублей. На объектах экотехнопарка будет создано не менее 156 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

Как пояснили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе, на первом этапе реализации проекта будет построен мусоросортировочный комплекс мощностью до 40 тыс. тонн. Его планируется ввести в эксплуатацию уже в декабре.

"На втором этапе будет построена первая очередь полигона ТКО. Строительство намечено на период с июня 2020 по декабрь 2021 года. Третьим этапом станет строительство мусоросортировочного комплекса мощностью до 300 тыс. тонн и перерабатывающего производства (январь 2021 - декабрь 2021). На третьем этапе будет построена вторая очередь полигона ТКО 2 (планируемый ввод объекта - декабрь 2022 года)", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, проект предполагает 100%-ную сортировку поступающих отходов в объеме порядка 350 тыс. тонн в год, а также переработку следующих утильных фракций: бумага, картон, стекло, алюминиевые и жестяные банки, черный металл, ПНД (полиэтилен низкого давления), ПВД (полиэтилен высокого давления), пластики 2D, пластики 3D, ПЭТФ-бутылки.

"Строительство полигона планируется в непосредственной близости от мусоросортировочного комплекса, это упростит производственный процесс. Полигон будет предназначен для отходов, прошедших сортировку и подлежащих захоронению в связи с невозможностью их переработки, компостирования и вовлечения в повторный хозяйственный оборот", - уточняется в сообщении.

Планируется, что на территории мусоросортировочного комплекса будут размещены производственные линии по выпуску полимерпесчаной плитки и бордюров, гранул из переработанного пластика ПНД, которые используются для изготовления резинотехнических изделий, вторичного пластика для изготовления промышленной упаковки.

По словам министра энергетики и ЖКХ Самарской области Сергея Маркова, приведенным в сообщении, работа экотехнопарка позволит, в том числе, снизить объем захоронения отходов.

"Проект реализуется в рамках федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" национального проекта "Экология". Он позволит максимально эффективно использовать отходы, вовлечь их в хозяйственный оборот, повысить уровень использования вторичного сырья и уменьшить объемы захоронения отходов, а также существенно снизить негативное воздействие на окружающую среду за счет применения современных технологических решений", - сказал Марков.

Как сообщалось, в октябре 2018 года конкурс по выбору регоператора ТКО выиграло ООО "ЭкоСтройРесурс", запросив 54 млрд 471,5 млн рублей за услуги по сбору мусора на всей территории Самарской области в течение 9 лет.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в марте 2019 года заявил, что в настоящее время в регионе практически все полигоны по утилизации отходов либо перешагнули допустимые объемы складирования, либо вплотную подошли к предельным значениям.

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