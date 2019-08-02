Четыре человека примут участие в выборах главы Калмыкии

02.08.19 13:34

© РИА Новости. Александр Кряжев

2 августа. Interfax-Russia.ru - Избирательная комиссия выдала удостоверение о регистрации в качестве кандидата на пост руководителя республики от регионального отделения "Единой России" врио главы Калмыкии Бату Хасикову, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Хасикова в пятницу.

"Врио главы республики зарегистрирован кандидатом", - сказал собеседник агентства.

В то же время в республиканской избирательной комиссии агентству уточнили, что регистрация кандидатов завершена.

Помимо Хасикова за пост главы республики будут бороться председатель регионального отделения партии "Патриоты России" Батар Мучаев, помощник депутата Госдумы Петр Вышкварок, председатель совета регионального отделения "Справедливой России" Наталья Манжикова.

Кандидату от КПРФ, депутату республиканского парламента Намсыру Манджиеву в регистрации на выборах главы республики отказано из-за неполного пакета документов, в частности, недостаточной информации об имуществе за пределами России.

Выборы нового главы Калмыкии в связи с отставкой Алексея Орлова пройдут в единый день голосования - 8 сентября. Орлов заявил об уходе с должности 21 марта 2019 года. В тот же день президент России Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Калмыкии Хасикова.