Водовод в Крыму реконструируют за 8,6 млрд рублей

02.08.19 13:53

© РИА Новости. Шерстенников

2 августа. Interfax-Russia.ru - ООО "Ремонт и строительство сетей "ПР и СС" (Ленинградская область) выполнит проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы на тоннельном водоводе на юге Крыма, проект госконтракта с этой компанией размещен на сайте госзакупок.

Цена договора составит 8,557 млрд рублей с учетом НДС 20%.

Заказчиком объекта является государственное казенное учреждение (ГКУ) "Инвестиционно-строительное управление республики Крым".

ГКУ в июне текущего года объявило электронный аукцион, итоги конкурса были подведены в конце июля. Поступила одна заявка - от "ПР и СС". Она соответствовала требованиям аукциона. Конкурс признан несостоявшимся, контракт планируется заключить с единственным участником.

В документах указывается, что объект должен быть введен в эксплуатацию не позднее 30 сентября 2022 года. Проектная производительность определена на уровне 100 тыс. кубометров в сутки.

Водовод расположен у основания Ялтинского горного массива на глубине 200-900 м. Планируется соорудить дублирующую нитку "трубы" вблизи нынешнего тоннеля, построенного в 1960-х годах и находящегося в аварийном состоянии.

Протяженность объекта составляет более 7,2 км, в том числе 1,57 км - реконструируемая часть существующего тоннеля.

Источником финансирования работ являются субсидии из федерального бюджета, выделяемые Крыму по линии федеральной целевой программы социально-экономического развития региона, рассчитанной до 2022 года включительно.

Подрядчик найден не с первого раза. Как сообщалось, ранее заказчиком тоннеля значилась служба капитального строительства Крыма (структура ликвидирована в декабре 2018 года путем присоединения к министерству строительства и архитектуры республики), сроком окончания работы - декабрь 2020 года.

Аукцион на право заключения госконтракта в октябре 2018 года признан несостоявшимся: на конкурс поступили две заявки, но их признали не соответствующими требованиям. Затем был объявлен запрос предложений, в декабре 2018 года процедура отменена, сообщается на портале госзакупок.

ГКУ "Инвестиционно-строительное управление республики Крым" в марте 2019 года объявило электронный аукцион с новым сроком окончания работ, в начале апреля процедуру отменили.