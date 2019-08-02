Мобильный детский технопарк "Кванториум" создадут в Удмуртии к 2020 году

02.08.19 13:58

© РИА Новости. Сергей Пятаков

2 августа. Interfax-Russia.ru - Власти Удмуртии планируют к следующему году создать мобильный детский технопарк "Кванториум", сообщает пресс-служба главы и правительства республики в пятницу.

"В рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" к 2020 году в республике будет создан первый мобильный технопарк "Кванториум" для детей, проживающих в сельской местности и малых городах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот проект выиграл в конкурсе на получение федеральных субсидий в рамках нацпроекта "Образование", инициированного президентом РФ. "Субсидия предоставляется на приобретение средств обучения, его оснащения и перевозной автомобильной станции", - уточняет пресс-служба.

Мобильный детский технопарк станет структурным подразделением стационарного "Кванториума" и будет обучать детей по программам инженерной направленности и готовит педагогов школ и организаций дополнительного образования в технической сфере, говорится в пресс-релизе.

Мобильный "Кванториум" будет располагаться в автомобиле "Газель Next" с семиместной кабиной и прицепе-фургоне на базе прицепа "Business Van". В нем будут действовать специализированный учебно-производственный цех общего пользования и лаборатории, соответствующие естественнонаучным и техническим направлениям. Стоимость автомобиля составляет 7 млн рублей.

"Планируется, что около 1000 детей смогут пройти обучение в мобильном "Кванториуме" ежегодно", - подчеркивается в сообщении.

Пресс-служба также сообщает, что в рамках федерального проекта "Успех каждого ребёнка" к 2022 году "Кванториумы" планируется создать в трех моногородах Удмуртии: Сарапуле, Глазове и Воткинске. В них смогут проходить обучение на бюджетной основе в среднем около 800 человек в возрасте от 5 до 18 лет.

В настоящее время детский технопарк "Кванториум" в республике работает только в Ижевске. "Ежегодно в нем бесплатно обучается 1200 детей. Занятия проводят более 20 квалифицированных специалистов на высокотехнологичном оборудовании", - говорится в пресс-релизе.