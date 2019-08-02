Авиация Минобороны за сутки потушила более 90 тыс га горящих в Сибири лесов

02.08.19 14:02

© РИА Новости. МЧС РФ

2 августа. Interfax-Russia.ru - Самолеты и вертолеты Минобороны РФ за сутки потушили более 60 крупных лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области, сообщили в военном ведомстве.

"Авиация Минобороны России за сутки ликвидировала лесные пожары в Красноярском крае и Иркутской области на территории свыше 90 тысяч гектаров", - заявили в министерстве.

По данным ведомства, самолеты Ил-76 Военно-транспортной авиации ВКС России совершили 26 вылетов, сбросили на охваченные огнем лесные массивы более 1000 тонн воды, а экипажи вертолетов Ми-8 армейской авиации ВВО и ЦВО совершили 90 сбросов около 550 тонн воды в районы лесных пожаров, а также обеспечили ведение воздушной разведки очагов возгорания.

"Авиационной группировкой Минобороны, созданной в Красноярском крае, за сутки ликвидировано более 60 крупных лесных пожаров", - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщалось, министерство обороны РФ создало авиационную группировку для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае в составе 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов Военно-транспортной авиации ВКС России, оборудованных специальными водосливными устройствами.

Привлекаемые экипажи самолетов и вертолетов ВКС России имеют специальную подготовку и неоднократно выполняли задачи по тушению природных пожаров в различных регионах России.