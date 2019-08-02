Парусник "Седов" будет чаще заходить в Мурманск

02.08.19 14:05

Фото: www.sts-sedov.info

2 августа. Interfax-Russia.ru - Самый большой в мире учебный парусник "Седов" после четырехлетнего перерыва будет чаще заходить в порт Мурманска, сообщил ректор Калининградского государственного технического университета Владимир Волкогон (в структуру университета входит оператор барка - Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота, БГА).

"В ближайшие годы заход барка "Седов" в Мурманск будет частым. В планах на столетие в 2021 году барка "Седова" тоже посещение города-героя Мурманска", - сказал Волгокон на церемонии встречи судна в морском порту столицы Заполярья.

Ректор КГТУ отметил, что для университета стало значимым событием возобновление практики для мурманских курсантов. Вместе с ребятами из Заполярья практику проходили курсанты из Калининграда, Санкт-Петербурга, Архангельска и Астрахани.

Парусник пришвартовался у пирса дальних линий в порту Мурманска в пятницу утром после сложного перехода с семибалльным штормом. Он будет доступен для посещения по 5 августа. В это время у морвокзала будут работать развлекательные площадки.

До этого барк "Седов" заходил в порт Мурманска в 2015 году.

В 2017 году Мурманский государственный технический университет (МГТУ) был передан из ведения Росрыболовства Министерству образования России, и барк был передан из МГТУ в КГТУ. В этот период была нарушена традиция прохождения практики мурманскими курсантами на "Седове". Ее удалось возобновить летом 2019 года.

Барк "Седов" был построен на верфи Круппа в Киле (Германия) в 1921 году. Судно, получившее имя "Магдаленна" было спроектировано и построено с целью перевозки навалочных грузов между портами Европы и Южной Америки, Австралии и Океании.

В 1936 году барк получил новое имя - "Коммондор Йонсон". После Второй мировой войны Советский Союз получил барк по репарации. Корабль назвали "Седов" в честь полярного исследователя Г.Я.Седова.

В 2017 году судно было передано БГА, на нем проходят обучение будущие поколения гражданских моряков. "Седов" занесен в "Книгу рекордов Гиннеса" как самое крупное из сохранившихся до наших дней парусных судов. Длина - 117,5 метра, водоизмещение 7 320 тонн, экипаж - 320 человек, площадь парусов - 4192 квадратных метра.