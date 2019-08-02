Поиск виновных: СКР намерен наказать чиновников за лесные пожары в Сибири
  
Прыгнуть выше головы: 300 баллов по ЕГЭ теперь может не хватит для поступления
   
Спасти от огня: лесные пожары в Сибири начали тушить военные самолеты
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
02.08.19 14:08

Суд арестовали четверых фигурантов дела о беспорядках 27 июля

© РИА Новости. Илья Питалев
2 августа. Interfax-Russia.ru - Пресненский суд Москвы отправил под арест четверых фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: избрать в отношении (Алексея) Миняйло меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 сентября 2019 года", - огласила решение судья Александра Авдотьина.

Ранее в пятницу суд отправил под арест еще троих обвиняемых по "делу 27 июля": Кирилла Жукова, Ивана Подкопаева и Самариддина Раджабова.

Всем четверым вменяется участие в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ), Жукову и Раджабову также применение насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Свою вину они не признают.

Следователи утверждали в суде, что, находясь на свободе, обвиняемые могут скрыться и помешать расследованию.

В свою очередь, адвокаты фигурантов настаивали на возможности избрания им мер пресечения, не связанных с помещением под стражу - в частности домашнего ареста. Родители Алексея Миняйло предлагали суду внести за сына залог 1 млн рублей.

В столичном главке Следственного комитет (СКР) 30 июля сообщили о возбуждении уголовного дела об организации, участии и призывам к массовым беспорядкам в связи с событиями 27 июля в центре Москвы.

По версии следствия, "группа лиц накануне проведения несанкционированной акции неоднократно размещала в сети интернет призывы принять в ней участие, заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки".

По данным СК, "участники несогласованной акции, находясь в центре Москвы, игнорируя законные требования представителей власти, грубо нарушая общественный порядок, применили насилие в отношении представителей власти, прорвали оцепление, и, выйдя на проезжую часть, парализовали движение автотранспорта на Садовом кольце в городе Москве, а также совершили иные противоправные действия".

В четверг в СКР заявили, что "в ходе предварительного расследования следователи уже получили доказательства причастности к совершению указанных преступлений более десяти граждан, принимавших наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков".

С делом о массовых беспорядках соединены дела о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов в ходе акции 27 июля - по одному из таких эпизодов, кроме Жукова и Раджабова, обвинение предъявлено арестованному 29 июля Евгению Коваленко, который, по версии следствия, бросил в одного из бойцов мусорную урну.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила не санкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, выборы в которую пройдут 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  02.08.19 14:59
Июль в Москве стал самым холодным в нынешнем столетии
.
  02.08.19 14:22
Вклады физлиц в московских банках превысили 10 трлн рублей - мэрия
.
  02.08.19 11:51
Около 350 точек продажи бахчевых отмечены на "арбузной карте" Москвы
.
  02.08.19 09:47
Прокуратура вынесла предупреждение Соболь, планирующей протестную акцию 3 августа
.
  02.08.19 08:27
Капремонт 15 московских мостов запланирован в 2019 году
.
  01.08.19 15:42
Мосгоризбирком отклонил 22 из 23 жалоб на отказ в регистрации на выборы
.
  01.08.19 14:55
Короткий номер информационной поддержки туристов 122 начал работать в Москве
.
  01.08.19 12:01
Гидрометцентр: тепла в Москве в ближайшее время ждать не стоит
.
  01.08.19 11:14
Федотов придет в ЦИК на процедуру проверки подписей от кандидатов в Мосгордуму
.
  01.08.19 10:51
Мосгорсуд признал законным арест юриста Антонца по делу о госизмене


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket