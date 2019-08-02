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02.08.19 14:08
Суд арестовали четверых фигурантов дела о беспорядках 27 июля
"Суд постановил: избрать в отношении (Алексея) Миняйло меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 сентября 2019 года", - огласила решение судья Александра Авдотьина.
Ранее в пятницу суд отправил под арест еще троих обвиняемых по "делу 27 июля": Кирилла Жукова, Ивана Подкопаева и Самариддина Раджабова.
Всем четверым вменяется участие в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ), Жукову и Раджабову также применение насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Свою вину они не признают.
Следователи утверждали в суде, что, находясь на свободе, обвиняемые могут скрыться и помешать расследованию.
В свою очередь, адвокаты фигурантов настаивали на возможности избрания им мер пресечения, не связанных с помещением под стражу - в частности домашнего ареста. Родители Алексея Миняйло предлагали суду внести за сына залог 1 млн рублей.
В столичном главке Следственного комитет (СКР) 30 июля сообщили о возбуждении уголовного дела об организации, участии и призывам к массовым беспорядкам в связи с событиями 27 июля в центре Москвы.
По версии следствия, "группа лиц накануне проведения несанкционированной акции неоднократно размещала в сети интернет призывы принять в ней участие, заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки".
По данным СК, "участники несогласованной акции, находясь в центре Москвы, игнорируя законные требования представителей власти, грубо нарушая общественный порядок, применили насилие в отношении представителей власти, прорвали оцепление, и, выйдя на проезжую часть, парализовали движение автотранспорта на Садовом кольце в городе Москве, а также совершили иные противоправные действия".
В четверг в СКР заявили, что "в ходе предварительного расследования следователи уже получили доказательства причастности к совершению указанных преступлений более десяти граждан, принимавших наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков".
С делом о массовых беспорядках соединены дела о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов в ходе акции 27 июля - по одному из таких эпизодов, кроме Жукова и Раджабова, обвинение предъявлено арестованному 29 июля Евгению Коваленко, который, по версии следствия, бросил в одного из бойцов мусорную урну.
В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила не санкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, выборы в которую пройдут 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.
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Interfax-Russia.ru – Пять человек задержали по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Правозащитники сравнивают массовые беспорядки с "Болотным делом".
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