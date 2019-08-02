Вклады физлиц в московских банках превысили 10 трлн рублей - мэрия

02.08.19 14:22

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

2 августа. Interfax-Russia.ru - Вклады физических лиц в банках Москвы на 1 июля составили 10,2 трлн рублей, сообщил руководитель департамента экономической политики и развития города Денис Тихонов.

"Вклады увеличились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 7,5%, или на 709 млрд рублей", - сказал Тихонов журналистам в пятницу.

Он уточнил, что число банковских счетов граждан в Москве выросло на 2,5%.

"Банковский депозит является наиболее понятным и доступным для граждан способом сбережений. Его использование не требует специальных знаний, а действующая система страхования вкладов делает депозиты до 1,4 млн рублей практически безрисковым инвестиционным инструментом", - заявил министр городского правительства.

По информации, увеличился и средний размер застрахованного вклада: если на 1 июля 2018 года он был равен 40 тыс. рублей, то в настоящее время он составил 47 тыс. рублей.