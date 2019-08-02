Слуцкий осудил попытки переложить на Россию ответственность за слом ДРСМД

02.08.19 14:54

© РИА Новости. Сергей Орлов

2 августа. Interfax-Russia.ru - Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Вашингтон сознательно вел дело к разрыву договора о ракетах средней и меньшей дальности.

"Ответственность за слом ДРСМД лежит исключительно на США. Попытки перекладывать вину за односторонний выход американской стороны из договора на Россию - откровенный цинизм", - сказал Слуцкий в пятницу журналистам.

"Вашингтон планомерно шел на разрыв ДРСМД, обеспечивая себе таким образом свободу рук в условиях развязанной им же политики конфронтации в отношении России и Китая", - отметил депутат.

"США, которые годами сами не выполняли требования договора, сделали все, чтобы переговоры об устранении взаимных претензий с российской стороной не состоялись". "Вместо открытого диалога нам был предъявлен ультиматум. Единственным возможным ответом Москвы стали зеркальные меры", - сказал парламентарий.

"РФ не выходила из договора, а приостановила свое участие, дав Соединенным Штатам возможность сохранить ДРСМД. Однако Вашингтон предпочел в угоду линии по установлению собственной гегемонии снести один из столпов мировой архитектуры контроля над вооружениями", - заявил Слуцкий.

Ранее в пятницу глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что ответственность за прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) лежит на России.

"Ответственность за это несет Россия, уже несколько лет ведутся активные дебаты о том, нарушила ли Россия этот договор. Эти дебаты вел уже президент Обама (ИФ - экс-президент США Барак Обама), так что это не тема Дональда Трампа", - заявил Маас в пятницу в интервью радиостанции "Дойчландфунк".

По словам Мааса, Россия вначале указала, что не разрабатывает ракет, "потом сообщила, что все-таки разрабатывает, но такие, которые летают не очень далеко".

"Это было не очень правдоподобно", - сказал он.

В ЕС также считают, что договор РСМД утратил силу потому, что Россия перестала выполнять его условия, заявил официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Карлос Мартин Руис де Гордехуэла.

"ЕС неоднократно призывал РФ принимать во внимание серьезную обеспокоенность, связанную с неисполнением этого договора", - заявил представитель ЕК на брифинге в Брюсселе.

При этом он подчеркнул, что Европейский союз неоднократно подтверждал важность договора о ракетах средней и меньшей дальности.

"В течение последних 30 лет ДРСМД вносил значительный вклад в европейскую и международную безопасность, а также в международную стабильность. Около 3 тыс. ракет были удалены с европейской территории и уничтожены под контролем", - сказал представитель ЕК.

В ЕС, по его словам, хотели бы продолжения действия договора РСМД. "Нужно проявлять осторожность, нельзя ввергнуться в новую гонку вооружений после значительного сокращения арсеналов по окончании "холодной войны", - добавил Гордехуэла.

Он также заявил, что ЕС призывал Россию пересмотреть свой ядерный арсенал - стратегический и нестратегический, развернутый и неразвернутый.

"Мы желаем скорейшего и активного диалога по договору СНВ-III после 2021 года и по другим аспектам контроля над вооружениями", - подчеркнул представитель ЕК.

20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона нарушает его положения. 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео потребовал от России в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая по своим параметрам, как утверждают в Вашингтоне, нарушает договор. Впоследствии американская сторона ужесточила требования, настаивая только на верифицируемом уничтожении ракеты.

Россия отвергла обвинения американской стороны по своей ракете, выдвинув встречные претензии к США.

Администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.

2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет.

2 августа госсекретарь США Майк Помпео официально объявил о выходе Штатов из ДРСМД.