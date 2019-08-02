Июль в Москве стал самым холодным в нынешнем столетии

02.08.19 14:59

© РИА Новости. Валерий Мельников

2 августа. Interfax-Russia.ru - Средняя месячная температура воздуха в июле на разных метеостанциях Москвы отставала от нормы на 1,5-1,8 градуса, сообщил сайт "Метеоновости" в пятницу.

"В текущем столетии это самый холодный июль, а за последние 140 лет он войдет лишь в число 20 самых холодных. По аномалии он схож с 1965 и 1979 годами", - говорится в сообщении.

Центральный месяц лета в городе оказался холоднее своего предшественника. В июле средняя месячная температура составила 16,7 градуса, а в июне она достигала 19,6 градуса. Подобная "перестановка" случается крайне редко, уточняют "Метеоновости".

Накануне Гидрометцентр России не нашел оптимистичных слов для москвичей, ждущих возвращения лета. Синоптики не ждут потепления в столичном регионе до середины августа, уточнил замдиректора Гидрометцентра России Геннадий Елисеев.

"Сказать что-то оптимистическое не получается", - заявил Елисеев "Интерфаксу" в четверг.