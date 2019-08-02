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02.08.19 15:04
Пять кандидатов примут участие в выборах губернатора Вологодской области
"Из восьми кандидатов, подавших документы на выдвижение, семь представили документы на регистрацию, пять из них в итоге были зарегистрированы", - рассказал председатель комисии Денис Зайцев.
Первым зарегистрированным кандидатом стала Ольга Ширикова, выдвинутая региональным отделением ЛДПР. Позднее были зарегистрированы Алексей Рылеев от партии "Родина", Маргарита Савоськина от "Справедливой России", Вадим Петриенко от партии "Народный альянс" и действующий губернатор Вологодской области Олег Кувшинников от партии "Единая Россия".
Ранее заявлявшимся Ольге Анищенко от "Коммунистической партии социальной справедливости" и Александру Морозову от КПРФ отказали в регистрации. Как отмечают в избиркоме, это связано с тем, что они представили недостаточное количество достоверных подписей депутатов представительных органов и избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований области.
Агитацию зарегистрированные кандидаты начнут с 10 августа. Выборы губернатора в Вологодской области пройдут 8 сентября.
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