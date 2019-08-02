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02.08.19 15:30
Сильный ветер и дожди с грозами ожидаются на Урале
Так, в Свердловской области на 3 августа объявлено штормовое предупреждение. В регионе ожидаются сильные дожди и ветер с порывами до 20 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
В Тюменской области в субботу также ожидаются дожди, грозы, порывы ветра до 16 м/с, говорится в сообщении регионального ГУ МЧС.
В Курганской области 3 августа, по данным сайта регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, синоптики прогнозируют дожди и ветер до 20 м/с.
В Ханты-Мансийском автономном округе в субботу местами ожидается сильный дождь, гроза, ветер с порывами до 12-17 м/с, сообщает окружной Гидрометцентр.
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