Горнолыжные трамплины и эскалатор на Воробьёвых горах введут в 2020-2021г

02.08.19 15:37

© РИА Новости. Антон Денисов

2 августа. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу ознакомился с ходом работ по созданию спортивного горнолыжного кластера на Воробьёвых горах.

"Здесь развёрнута огромная стройка. Старые горнолыжные трамплины снесены и сейчас ведётся строительство новых двух горнолыжных трамплинов, которые будут соответствовать международным требованиям", - сообщил Собянин.

Кроме того, по его словам, на Воробьёвых горах будет построено три горнолыжных склона, спортивная школа и ряд других объектов.

"Принято решение - начато проектирование эскалатора от южного входа в метро "Воробьёвы горы" наверх. Это уникальный объект, который уже стоит более двух десятков лет, тоже будет восстановлен и улучшит транспортную инфраструктуру этого замечательного места. Надеюсь, что в 2020-2021 году по срокам, этапам ввода эти объекты будут введены. И это будет уникальный горнолыжный кластер Москвы", - отметил мэр Москвы.

Собянин также отметил, что открытой в конце прошлого года канатной дорогой, связывающей Воробьёвы горы и олимпийский комплекс "Лужники", уже воспользовались более 800 тыс. человек.

Эскалаторная галерея длиной 90 м, не используемая с середины 1980-х годов, позволит выйти с набережной и от метро на улицу Косыгина и к Дворцу пионеров. После реконструкции там появятся зона отдыха и смотровые площадки.

В 2020 году инвестор ООО "Московские спортивные технологии" планирует завершить восстановление исторического горнолыжного трамплина К-72 и строительство горнолыжной спортивной школы. Кроме того, в ближайшие годы за счёт городского бюджета и инвесторов запланировано устройство трёх горнолыжных трасс длиной 130, 150 и 170 м, лыжного трамплина К-40, трамплина для сноуборда "Big Air", школы лыжных видов спорта; экстрим-парка, лыжной трассы с лыжной базой, систем искусственного снегообразования и освещения трасс, двухуровневого судейского домика, роллердрома (катка), веревочного парка, сервисного центра уличных видов спорта, санной трассы, бугельной канатной дороги, здания спортивной школы с пунктом общественного питания, а также зиплайна (экстремального аттракциона - скоростного спуска по стальному тросу).

Горнолыжные трамплины Воробьевых гор будут соответствовать стандартам Международной федерации лыжного спорта FIS, что позволит проводить на них международные соревнования. Тренировки на Воробьевых горах смогут проводить спортсмены-горнолыжники, сноубордисты, прыгуны с трамплина и двоеборцы.

В свободное от тренировок время спуски будут доступны всем желающим. Исключение составят лишь прыжковые трамплины - они предназначены только для профессиональных спортсменов.