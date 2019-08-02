|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
02.08.19 15:37
Горнолыжные трамплины и эскалатор на Воробьёвых горах введут в 2020-2021г
"Здесь развёрнута огромная стройка. Старые горнолыжные трамплины снесены и сейчас ведётся строительство новых двух горнолыжных трамплинов, которые будут соответствовать международным требованиям", - сообщил Собянин.
Кроме того, по его словам, на Воробьёвых горах будет построено три горнолыжных склона, спортивная школа и ряд других объектов.
"Принято решение - начато проектирование эскалатора от южного входа в метро "Воробьёвы горы" наверх. Это уникальный объект, который уже стоит более двух десятков лет, тоже будет восстановлен и улучшит транспортную инфраструктуру этого замечательного места. Надеюсь, что в 2020-2021 году по срокам, этапам ввода эти объекты будут введены. И это будет уникальный горнолыжный кластер Москвы", - отметил мэр Москвы.
Собянин также отметил, что открытой в конце прошлого года канатной дорогой, связывающей Воробьёвы горы и олимпийский комплекс "Лужники", уже воспользовались более 800 тыс. человек.
Эскалаторная галерея длиной 90 м, не используемая с середины 1980-х годов, позволит выйти с набережной и от метро на улицу Косыгина и к Дворцу пионеров. После реконструкции там появятся зона отдыха и смотровые площадки.
В 2020 году инвестор ООО "Московские спортивные технологии" планирует завершить восстановление исторического горнолыжного трамплина К-72 и строительство горнолыжной спортивной школы. Кроме того, в ближайшие годы за счёт городского бюджета и инвесторов запланировано устройство трёх горнолыжных трасс длиной 130, 150 и 170 м, лыжного трамплина К-40, трамплина для сноуборда "Big Air", школы лыжных видов спорта; экстрим-парка, лыжной трассы с лыжной базой, систем искусственного снегообразования и освещения трасс, двухуровневого судейского домика, роллердрома (катка), веревочного парка, сервисного центра уличных видов спорта, санной трассы, бугельной канатной дороги, здания спортивной школы с пунктом общественного питания, а также зиплайна (экстремального аттракциона - скоростного спуска по стальному тросу).
Горнолыжные трамплины Воробьевых гор будут соответствовать стандартам Международной федерации лыжного спорта FIS, что позволит проводить на них международные соревнования. Тренировки на Воробьевых горах смогут проводить спортсмены-горнолыжники, сноубордисты, прыгуны с трамплина и двоеборцы.
В свободное от тренировок время спуски будут доступны всем желающим. Исключение составят лишь прыжковые трамплины - они предназначены только для профессиональных спортсменов.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru - Ректоры МГИМО, ВШЭ и МФТИ рассказали о росте проходного балла по ЕГЭ, интересе иностранцев к российским вузам и внимании абитуриентов к техническим специальностям.
.
Interfax-Russia.ru – Пять человек задержали по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Правозащитники сравнивают массовые беспорядки с "Болотным делом".
.
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket