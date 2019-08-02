Кокорин и Мамаев просят об УДО - суд

02.08.19 16:45

© РИА Новости. Евгений Биятов

2 августа. Interfax-Russia.ru - В Алексеевский районный суд Белгородской области поступили ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также брата последнего Кирилла, осужденных по делу о драках в Москве.

"В пятницу, 2 августа, в суде зарегистрированы материалы по ходатайствам об условно-досрочном освобождении от лишения свободы осужденных Мамаева и Кокориных", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

По словам собеседника агентства, дата и время рассмотрения материалов пока не назначены.

Мамаев и Кокорин отбывают наказание в исправительной колонии N4 Белгородской области.

Намерение спортсменов попросить об УДО ранее "Интерфаксу" подтверждали их адвокаты.

Так, адвокат Игорь Бушманов, защищающий Мамаева, говорил агентству, что "все основания для применения условно-досрочного освобождения имеются, тем более что у Павла есть благодарность (от ФСИН за участие и помощь в проведении футбольного матча в следственном изоляторе - ИФ)".

В свою очередь, адвокат Мамаева Андрей Ромашов пояснял, что о досрочном освобождении его подзащитный попросит, "но не сразу", так как "колония должна убедиться, что они встали на путь исправления".

Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима. Нападающий "Зенита" Александр Кокорин получил 1 год 6 месяцев колонии.

Приятель спортсменов, детский футбольный тренер Александр Протасовицкий и младший брат игрока петербургского клуба Кирилл Кокорин получили 1 год 5 месяцев и 1 год 6 месяцев колонии соответственно.

В уголовном деле идет речь о двух драках с участием футболистов и их друзей утром 8 октября 2018 года в Москве. Одна из них произошла у гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором государственного научного центра "НАМИ" Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на Большой Никитской улице.

Согласно приговору, все четверо осужденных причинили легкий вред здоровью из хулиганских побуждений Соловчуку (ч. 2 ст. 115), братья Кокорины совершили аналогичное преступление с использованием предмета в качестве оружия в отношении Пака (ч. 2 ст. 115 УК РФ), а Мамаев и Протасовцкий нанесли побои Гайсину (ст. 116 УК РФ).

Кроме того, суд установил, что фигуранты "совершили хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" (п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ).

Фигуранты признали вину частично. С октября прошлого по июль нынешнего года они находись под стражей в столичном СИЗО-2 ("Бутырка").