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02.08.19 17:05
Использование авиации в пять раз снизило скорость распространения огня в Красноярском крае
"В результате действий сил и средств Минобороны РФ скорость распространения огня в регионе сократилась более чем в пять раз. Ликвидированы задымления в городах Красноярск, Богучаны и Кодинск", - сказал Булгаков журналистам.
По его словам, военные выполняют задачи по тушению пожаров в регионе с опережением графика.
Булгаков отметил, что в пятницу оперативная группа Минобороны провела рекогносцировку районов лесных пожаров от Красноярска до Киренска. "Мы прошли по всем районам возгорания лесных пожаров, оценили обстановку, приняли решения и поставили задачи для дальнейшего действия сил и средств Минобороны", - сказал он.
Ранее сообщалось, что Минобороны РФ по поручению президента Владимира Путина создало авиагруппировку из 10 самолётов Ил-76 и 10 вертолётов Ми-8 для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае.
Булгаков возглавил оперативную группу Минобороны РФ по тушению пожаров.
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