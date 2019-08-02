Использование авиации в пять раз снизило скорость распространения огня в Красноярском крае

02.08.19 17:05

© РИА Новости. Георгий Зимарев

2 августа. Interfax-Russia.ru - Применение самолётов и вертолётов Минобороны РФ для тушения природных пожаров позволило ликвидировать задымление в городах Красноярского края, заявил в пятницу замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.

"В результате действий сил и средств Минобороны РФ скорость распространения огня в регионе сократилась более чем в пять раз. Ликвидированы задымления в городах Красноярск, Богучаны и Кодинск", - сказал Булгаков журналистам.

По его словам, военные выполняют задачи по тушению пожаров в регионе с опережением графика.

Булгаков отметил, что в пятницу оперативная группа Минобороны провела рекогносцировку районов лесных пожаров от Красноярска до Киренска. "Мы прошли по всем районам возгорания лесных пожаров, оценили обстановку, приняли решения и поставили задачи для дальнейшего действия сил и средств Минобороны", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ по поручению президента Владимира Путина создало авиагруппировку из 10 самолётов Ил-76 и 10 вертолётов Ми-8 для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае.

Булгаков возглавил оперативную группу Минобороны РФ по тушению пожаров.