|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
02.08.19 17:40
Больше 80 человек арестованы за участие в акции 27 июля - Мосгорсуд
"Всего за минувшую рабочую неделю в суды Москвы поступили 1 тысяча 38 дел об административных правонарушениях, составленных в связи с событиями 27 июля. Из этого числа уже рассмотрены с назначением наказания 422 материала, из них 88 гражданам назначены административные аресты, в отношении 332 человек назначено наказание в виде штрафа, еще двоим назначено административное наказание в виде обязательных работ", - сообщила "Интерфаксу" в пятницу пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Рассмотрение остальной части материалов, уточнила Солопова, назначено на будущие рабочие дни. По ее словам, это в том числе "связано с необходимостью извещения лиц, в отношении которых составлены протоколы, особенно проживающих в других регионах".
Так, по ее словам, материалы составлены и в отношении лиц, не имеющих ни места жительства, ни регистрации в Москве, а проживающих в Московской, Тульской, Калужской, Самарской областях и других регионах России.
Представитель Мосгорсуда уточнила, что размер назначенных штрафов составлял от 3 тысяч рублей, а срок административных арестов от трех суток.
При этом пресс-секретарь отметила, что 12 административных материалов были возвращены в полицию.
В Мосгорсуде также рассказали, что получили около 60 исковых заявлений, оспаривающих решения окружных избирательных комиссий и Мосгоризбиркома по выборам в Мосгордуму.
"В период с 9 июля по 2 августа в Мосгорсуд поступило 58 административных исков к окружным избирательным комиссиям, а также к Мосгоризбиркому, из которых два заявления удовлетворены, в удовлетворении 35 отказано", - рассказала Солопова.
По ее словам, некоторые исковые заявления были возвращены судом заявителям в связи с недостатками в оформлении, по трем жалобам производство было прекращено, в том числе в связи с отзывом иска.
В субботу 27 июля в Москве прошел митинг, который не был согласован со столичными властями. По данным прокуратуры, в соцсетях распространялись призывы приходить на несанкционированную акцию к дому 13 по Тверской улице, где находится правительство Москвы. Ее организовали оппозиционеры, которые получили отказ в регистрации в качестве кандидатов в Мосгордуму.
Полиция сообщала, что на акции 27 июля были задержаны 1074 человека за различные правонарушения.
Избирательные комиссии муниципальных округов Москвы ранее отказали в регистрации ряду кандидатов в депутаты на сентябрьских выборах в Мосгордуму, в том числе, муниципальному депутату Юлии Галяминой, председателю "Партии перемен" Дмитрию Гудкову, представителям "Яблока" Сергею Митрохину (30 июля Мосгоризбирком отменил решение избиркома в его отношении, окружная комиссия теперь обязана повторно рассмотреть вопрос о регистрации Митрохина кандидатом в депутаты) и Елене Русаковой, сторонникам оппозиционера Алексея Навального Илье Яшину, Любови Соболь, Константину Янкаускасу, Владимиру Милову и Ивану Жданову.
Это обстоятельство повлекло недовольство многих избирателей. На протяжении последних двух недель активисты стихийно собирались на центральных улицах с требованием зарегистрировать независимых кандидатов.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru - Ректоры МГИМО, ВШЭ и МФТИ рассказали о росте проходного балла по ЕГЭ, интересе иностранцев к российским вузам и внимании абитуриентов к техническим специальностям.
.
Interfax-Russia.ru – Пять человек задержали по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Правозащитники сравнивают массовые беспорядки с "Болотным делом".
.
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket