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Больше 80 человек арестованы за участие в акции 27 июля - Мосгорсуд

© РИА Новости. Игорь Зарембо
2 августа. Interfax-Russia.ru - Столичные суды зарегистрировали 1 тысячу 38 административных материалов в отношении организаторов и участников несанкционированной акции 27 июля, под арест отправлены свыше 80 человек.

"Всего за минувшую рабочую неделю в суды Москвы поступили 1 тысяча 38 дел об административных правонарушениях, составленных в связи с событиями 27 июля. Из этого числа уже рассмотрены с назначением наказания 422 материала, из них 88 гражданам назначены административные аресты, в отношении 332 человек назначено наказание в виде штрафа, еще двоим назначено административное наказание в виде обязательных работ", - сообщила "Интерфаксу" в пятницу пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Рассмотрение остальной части материалов, уточнила Солопова, назначено на будущие рабочие дни. По ее словам, это в том числе "связано с необходимостью извещения лиц, в отношении которых составлены протоколы, особенно проживающих в других регионах".

Так, по ее словам, материалы составлены и в отношении лиц, не имеющих ни места жительства, ни регистрации в Москве, а проживающих в Московской, Тульской, Калужской, Самарской областях и других регионах России.

Представитель Мосгорсуда уточнила, что размер назначенных штрафов составлял от 3 тысяч рублей, а срок административных арестов от трех суток.

При этом пресс-секретарь отметила, что 12 административных материалов были возвращены в полицию.

В Мосгорсуде также рассказали, что получили около 60 исковых заявлений, оспаривающих решения окружных избирательных комиссий и Мосгоризбиркома по выборам в Мосгордуму.

"В период с 9 июля по 2 августа в Мосгорсуд поступило 58 административных исков к окружным избирательным комиссиям, а также к Мосгоризбиркому, из которых два заявления удовлетворены, в удовлетворении 35 отказано", - рассказала Солопова.

По ее словам, некоторые исковые заявления были возвращены судом заявителям в связи с недостатками в оформлении, по трем жалобам производство было прекращено, в том числе в связи с отзывом иска.

В субботу 27 июля в Москве прошел митинг, который не был согласован со столичными властями. По данным прокуратуры, в соцсетях распространялись призывы приходить на несанкционированную акцию к дому 13 по Тверской улице, где находится правительство Москвы. Ее организовали оппозиционеры, которые получили отказ в регистрации в качестве кандидатов в Мосгордуму.

Полиция сообщала, что на акции 27 июля были задержаны 1074 человека за различные правонарушения.

Избирательные комиссии муниципальных округов Москвы ранее отказали в регистрации ряду кандидатов в депутаты на сентябрьских выборах в Мосгордуму, в том числе, муниципальному депутату Юлии Галяминой, председателю "Партии перемен" Дмитрию Гудкову, представителям "Яблока" Сергею Митрохину (30 июля Мосгоризбирком отменил решение избиркома в его отношении, окружная комиссия теперь обязана повторно рассмотреть вопрос о регистрации Митрохина кандидатом в депутаты) и Елене Русаковой, сторонникам оппозиционера Алексея Навального Илье Яшину, Любови Соболь, Константину Янкаускасу, Владимиру Милову и Ивану Жданову.

Это обстоятельство повлекло недовольство многих избирателей. На протяжении последних двух недель активисты стихийно собирались на центральных улицах с требованием зарегистрировать независимых кандидатов.

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