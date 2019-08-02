Молодые педагоги городских школ Удмуртии начинают получать единовременные выплаты

02.08.19 17:39

© РИА Новости. Кирилл Брага

2 августа. Interfax-Russia.ru - Молодые учителя городских школ Удмуртии с сентября по инициативе главы региона Александра Бречалова начнут получать единовременные денежные выплаты, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"Такую меру господдержки окажут педагогам, поступившим на работу в городские образовательные организации Удмуртии в должности педагогических работников с 1 августа 2018 года", - говорится в сообщении.

Ранее единовременные денежные выплаты назначались только молодым учителям сельских школ Удмуртии. "Теперь новая мера государственной поддержки поможет решить проблему с дефицитом кадров и в городских школах региона", - отмечает пресс-служба.

Сумма единовременной денежной выплаты за первый год работы составит 40 тыс. рублей, за второй - 60 тыс. и за третий - 80 тыс. рублей.

В сообщении уточняется, что молодым специалистом в этой сфере считается выпускник образовательной организации высшего и среднего профессионального образования очной формы обучения в возрасте до 35 лет включительно. Он должен быть принят по основному месту работы в муниципальную или в государственную образовательную организацию Удмуртии в год окончания учебы.