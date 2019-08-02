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02.08.19 18:30
Согласованы два стотысячных митинга в Москве 10 и 11 августа
"31 июля в правительство Москвы поступило два уведомления от группы граждан. Организатор митингов - Виктор Шендерович", - сказал Олейник журналистам в пятницу.
По его словам, уведомления были рассмотрены.
"В правительстве Москвы рассмотрели данные уведомления и согласовали организаторам по их заявкам проведение с 14:00 до 16:30 10 и 11 августа митингов на проспекте Академика Сахарова (внешняя сторона) с установкой трибуны у дома 9", - пояснил Олейник.
Он уточнил, что согласованная численность участников каждого митинга - до 100 тыс. человек.
В минувший четверг Олейник сообщил о согласовании стотысячного митинга на проспекте Сахарова 10 августа. Тогда говорилось, что согласованное время с 14:00 до 16:00. Таким образом время проведения митинга увеличено на полчаса.
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