Причиной крупного пожара в центре Москвы мог стать человеческий фактор

03.08.19 11:23

© РИА Новости. Евгений Одиноков

3 августа. Interfax-Russia.ru - Неисправность электропроводки и человеческий фактор рассматриваются среди версий пожара в расселенном здании в Замоскворечье, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Рассматривается версия противоправных действий третьих лиц, а также короткое замыкание в старой электропроводке", - сказал источник.

Сообщение о пожаре в выселенном четырехэтажном здании на Дубининской улице поступило в 6:18 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве.

В столичном главке МЧС России сообщали, что к тушению пожара привлекались 24 единицы техники и порядка 70 человек личного состава. С воздуха пожар тушили два вертолёта Московского авиационного центра.

"Вертолет произвел два сброса воды", - говорится в сообщении.

Площадь возгорания составила 2 тыс. кв. метров.

По предварительным данным пострадал пожарный. В МЧС эту информацию не подтверждают и не опровергают.

Пожарные также эвакуировали персонал автозаправки вблизи горящего заброшенного здания в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Эвакуирован персонал АЗС. Ее заливают пеной, чтобы охладить и не дать перекинуться на нее огню", - сказал собеседник агентства.

Никто из сотрудников АЗС не пострадал.

В свою очередь, в столичном главке МЧС России подтвердили, что спасатели охлаждают находящиеся рядом с горящим зданием постройки.

"Часть пожарно-спасательных подразделений направлены для охлаждения и защиты соседних зданий и АЗС от факторов пожара", - сказали в пресс-службе ведомства.

Около 11:00 пожар в заброшенном здании в центре Москвы был полностью потушен, сообщили "Интерфаксу" в столичном главке МЧС РФ.

"Пожар ликвидирован", - сказали в пресс-службе главка.

Прибывшая на место пожара передвижная лаборатория Главного управления МЧС России по г. Москве, провела замеры атмосферного воздуха на превышение ПДК продуктов горения. Превышения ПДК не выявлено.