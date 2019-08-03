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03.08.19 11:23
Причиной крупного пожара в центре Москвы мог стать человеческий фактор
"Рассматривается версия противоправных действий третьих лиц, а также короткое замыкание в старой электропроводке", - сказал источник.
Сообщение о пожаре в выселенном четырехэтажном здании на Дубининской улице поступило в 6:18 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве.
В столичном главке МЧС России сообщали, что к тушению пожара привлекались 24 единицы техники и порядка 70 человек личного состава. С воздуха пожар тушили два вертолёта Московского авиационного центра.
"Вертолет произвел два сброса воды", - говорится в сообщении.
Площадь возгорания составила 2 тыс. кв. метров.
По предварительным данным пострадал пожарный. В МЧС эту информацию не подтверждают и не опровергают.
Пожарные также эвакуировали персонал автозаправки вблизи горящего заброшенного здания в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Эвакуирован персонал АЗС. Ее заливают пеной, чтобы охладить и не дать перекинуться на нее огню", - сказал собеседник агентства.
Никто из сотрудников АЗС не пострадал.
В свою очередь, в столичном главке МЧС России подтвердили, что спасатели охлаждают находящиеся рядом с горящим зданием постройки.
"Часть пожарно-спасательных подразделений направлены для охлаждения и защиты соседних зданий и АЗС от факторов пожара", - сказали в пресс-службе ведомства.
Около 11:00 пожар в заброшенном здании в центре Москвы был полностью потушен, сообщили "Интерфаксу" в столичном главке МЧС РФ.
"Пожар ликвидирован", - сказали в пресс-службе главка.
Прибывшая на место пожара передвижная лаборатория Главного управления МЧС России по г. Москве, провела замеры атмосферного воздуха на превышение ПДК продуктов горения. Превышения ПДК не выявлено.
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