Без обязательств: США вышли из ДРСМД
  
Поиск виновных: СКР намерен наказать чиновников за лесные пожары в Сибири
   
Привычные указы: эксперты спорят, кому выгодны новые санкции против РФ
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
03.08.19 11:23

Причиной крупного пожара в центре Москвы мог стать человеческий фактор

© РИА Новости. Евгений Одиноков
3 августа. Interfax-Russia.ru - Неисправность электропроводки и человеческий фактор рассматриваются среди версий пожара в расселенном здании в Замоскворечье, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Рассматривается версия противоправных действий третьих лиц, а также короткое замыкание в старой электропроводке", - сказал источник.

Сообщение о пожаре в выселенном четырехэтажном здании на Дубининской улице поступило в 6:18 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве.

В столичном главке МЧС России сообщали, что к тушению пожара привлекались 24 единицы техники и порядка 70 человек личного состава. С воздуха пожар тушили два вертолёта Московского авиационного центра.

"Вертолет произвел два сброса воды", - говорится в сообщении.

Площадь возгорания составила 2 тыс. кв. метров.

По предварительным данным пострадал пожарный. В МЧС эту информацию не подтверждают и не опровергают.

Пожарные также эвакуировали персонал автозаправки вблизи горящего заброшенного здания в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Эвакуирован персонал АЗС. Ее заливают пеной, чтобы охладить и не дать перекинуться на нее огню", - сказал собеседник агентства.

Никто из сотрудников АЗС не пострадал.

В свою очередь, в столичном главке МЧС России подтвердили, что спасатели охлаждают находящиеся рядом с горящим зданием постройки.

"Часть пожарно-спасательных подразделений направлены для охлаждения и защиты соседних зданий и АЗС от факторов пожара", - сказали в пресс-службе ведомства.

Около 11:00 пожар в заброшенном здании в центре Москвы был полностью потушен, сообщили "Интерфаксу" в столичном главке МЧС РФ.

"Пожар ликвидирован", - сказали в пресс-службе главка.

Прибывшая на место пожара передвижная лаборатория Главного управления МЧС России по г. Москве, провела замеры атмосферного воздуха на превышение ПДК продуктов горения. Превышения ПДК не выявлено.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  03.08.19 17:25
Представители СМИ оказались среди задержанных на несогласованной акции в Москве
.
  03.08.19 17:19
Член СПЧ Брод не заметил превышения полномочий полицейскими на субботней несогласованной акции в Москве
.
  02.08.19 18:30
Согласованы два стотысячных митинга в Москве 10 и 11 августа
.
  02.08.19 17:40
Больше 80 человек арестованы за участие в акции 27 июля - Мосгорсуд
.
  02.08.19 15:37
Горнолыжные трамплины и эскалатор на Воробьёвых горах введут в 2020-2021г
.
  02.08.19 14:59
Июль в Москве стал самым холодным в нынешнем столетии
.
  02.08.19 14:22
Вклады физлиц в московских банках превысили 10 трлн рублей - мэрия
.
  02.08.19 14:08
Суд арестовали четверых фигурантов дела о беспорядках 27 июля
.
  02.08.19 11:51
Около 350 точек продажи бахчевых отмечены на "арбузной карте" Москвы
.
  02.08.19 09:47
Прокуратура вынесла предупреждение Соболь, планирующей протестную акцию 3 августа


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket