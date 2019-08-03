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03.08.19 17:19
Член СПЧ Брод не заметил превышения полномочий полицейскими на субботней несогласованной акции в Москве
"На основе той информации, которая у нас имеется, нет никаких оснований говорить о том, что полиция превысила свои полномочия, реагируя на действия участников несогласованной акции", - заявил Брод в субботу "Интерфаксу".
"Я не одобряю действия организаторов этой несогласованной акции. Им было предложено место на проспекте Сахарова. Практика показала, что люди туда приходят, поскольку данное место пригодно для проведения массовых акций. Но, видимо, у организаторов нынешней акции в планах изначально было стремление к конфликту и столкновениям. Они определенно были настроены именно на такое развитие событий", - сказал собеседник агентства.
"Я поддерживаю заявление партии "Яблоко", которая накануне сообщила об отказе участвовать в несогласованной акции, поскольку не может гарантировать безопасность граждан. Полагаю, это разумный шаг, и другие партии, общественные и политические силы должны были бы последовать этому примеру", - сказал член СПЧ.
По его мнению, аргументировать мнение о допуске кандидатов на выборы в Мосгордуму логично не на подобных акциях, а в ЦИК России. "Эти акции ничего не дают в плане разрешения их основного вопроса - обжалования отказов в регистрации (кандидатов). Давление на избирательные комиссии в любом случае не позволят решить эту проблему. Она решается путем рассмотрения жалоб и обращений в вышестоящих избирательных комиссиях. Как мне известно, на следующей неделе ЦИК будет рассматривать итоговое обращение незарегистрированных кандидатов, в частности, Яшина, Соболь, Русаковой. Поэтому все проблемы будут решаться на площадке Центризбиркома", - сказал Брод.
По итогам кампании по сбору подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы окружные избирательные комиссии не зарегистрировали 57 человек, большинство которых являются независимыми оппозиционными кандидатами. После этого в Москве прошел ряд акций в поддержку незарегистрированных кандидатов. Последняя по времени акция состоялась 27 июля, по данным ГУ МВД по Москве, тогда были задержаны 1074 человека.
В результате протестных акций, в частности, были задержаны глава ФБК Иван Жданов, незарегистрированный кандидат в МГД Юлия Галямина, оппозиционеры Дмитрий Гудков и Илья Яшин - все они получили наказание в виде административного ареста.
30 июля в столичном главке Следственного комитета (СК) сообщили о возбуждении уголовного дела по ст. 212 УК (массовые беспорядки) и ст. 318 УК РФ (насилие в отношении сотрудников правопорядка). В настоящее время по делу проходит 10 подозреваемых, пятеро из которых арестованы по решению суда. Фигурантами дела могут стать еще несколько десятков человек, в том числе те, кто сейчас отбывает административный арест.
После прошедшей 27 июля акции сторонники оппозиционных кандидатов в Мосгордуму подали в мэрию Москвы заявки на проведение митингов в их поддержку 10 и 11 августа. Была также подана заявка на ряд пикетов на Бульварном кольце 3 августа. Кроме того, в течение недели в соцсетях распространялась информация "штаба Навального в Москве" об акции 3 августа на Бульварном кольце.
Столичные власти не разрешили проведение пикетов в связи с нарушением сроков подачи заявки, но согласовали оба митинга 10 и 11 августа. В свою очередь, организаторы пикетов выразили намерение все равно выйти на акцию 3 августа.
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