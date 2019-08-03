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Представители СМИ оказались среди задержанных на несогласованной акции в Москве

© РИА Новости. Евгений Одиноков
3 августа. Interfax-Russia.ru - Среди задержанных на несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы в субботу оказались представители СМИ, через некоторое время их отпускают.

В частности, о задержании в прямом эфире из автозака сообщил журналист и политолог Аркадий Дубнов. Позднее о задержании на Пушкинской площади своего корреспондента Владимира Роменского сообщил телеканал "Дождь", журналистам которого удалось поговорить с коллегой также в прямом эфире. "Дождь" сообщает, что Роменского задержали, несмотря на то, что он продемонстрировал пресс-карту, представителей полиций привлекла работа журналиста, который в этот время координировал съемку.

В свою очередь, заместитель главного редактора газеты "Ведомости" Дмитрий Симаков сообщил, что корреспондент издания Елена Вавина была задержана на Пушкинской площади. "При ней были все документы и редакционное задание, которое полицейский назвал документом неустановленного образца", - сказал Симаков "Интерфаксу". Симаков отметил, что общался с Васиной по телефону, по ее словам, в "автозаке" вместе с ней находятся несколько несовершеннолетних.

Это подтверждает правозащитный ресурс "ОВД-Инфо", по информации которого в числе задержанных оказались порядка двух десятков несовершеннолетних.

Был задержан и после неоднократного предъявления документов отпущен журналист издания "Сноб" Никита Павлюк-Павлюченко.

Корреспонденты "Интерфакса" передают, что полиция частично ограничила движение транспорта на Петровке напротив "Сада Эрмитаж". Здесь напротив здания ГУ МВД столицы также собираются участники несанкционированной акции. По этой причине на Петровке по направлению в центр образовалась "пробка", движение машин осуществляется в один ряд. Полиция оттесняет собравшихся от здания на Петровке, 38, наиболее активных участников несанкционированной акции задерживают.

Еще одна "пробка" из-за митингующих образовалась на Петровском бульваре по направлению к Пушкинской площади.

По данным портала "ОВД-Инфо" на 15:35, всего задержаны 194 человека.

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