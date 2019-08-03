СКР завел уголовное дело по финансированию ФБК Навального

03.08.19 21:16

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

3 августа. ИНТЕРФАКС - Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, касающееся финансирования "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального.

"По материалам о легализации денежных средств в размере порядка 1 млрд рублей, поступившим из МВД России, возбуждено уголовное дело о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (п. "б" ч. 4 ст. 174 УК РФ)", - сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к деятельности некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК), включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем", - сказала Петренко.

По данным следствия, "для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, соучастники через устройства Cash-in и Recycling (банкоматы) в Москве внесли ту же сумму денег на расчетные счета нескольких банков".

"После этого они организовали перевод зачисленных денежных средств на текущие расчетные счета ФБК, осуществив финансирование деятельности указанной некоммерческий организации, завершив тем самым совместные преступные действия по их легализации", - заявила представитель СКР.

"Следствием принимаются все необходимые меры к установлению личностей всех соучастников преступления и их задержанию, - сказала Петренко. - Следователями будут установлены источники получения преступных денежных средств, их объем, а также весь круг лиц, причастных к незаконной схеме финансирования фонда".

В настоящий момент учредитель ФБК Алексей Навальный и директор фонда Иван Жданов отбывают административный арест; сотрудница фонда, юрист Любовь Соболь в субботу была задержана перед началом протестной акции в Москве.

Некоммерческий "Фонд борьбы с коррупцией" был зарегистрирован Алексеем Навальным в сентябре 2011 года. Организация занимается антикоррупционными расследованиями. По сообщению фонда, он финансируется за счет пожертвований.