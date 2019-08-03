Поиск виновных: СКР намерен наказать чиновников за лесные пожары в Сибири
  
Без обязательств: США вышли из ДРСМД
   
Прыгнуть выше головы: 300 баллов по ЕГЭ теперь может не хватит для поступления
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
03.08.19 21:16

СКР завел уголовное дело по финансированию ФБК Навального

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
3 августа. ИНТЕРФАКС - Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, касающееся финансирования "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального.

"По материалам о легализации денежных средств в размере порядка 1 млрд рублей, поступившим из МВД России, возбуждено уголовное дело о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (п. "б" ч. 4 ст. 174 УК РФ)", - сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к деятельности некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК), включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем", - сказала Петренко.

По данным следствия, "для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, соучастники через устройства Cash-in и Recycling (банкоматы) в Москве внесли ту же сумму денег на расчетные счета нескольких банков".

"После этого они организовали перевод зачисленных денежных средств на текущие расчетные счета ФБК, осуществив финансирование деятельности указанной некоммерческий организации, завершив тем самым совместные преступные действия по их легализации", - заявила представитель СКР.

"Следствием принимаются все необходимые меры к установлению личностей всех соучастников преступления и их задержанию, - сказала Петренко. - Следователями будут установлены источники получения преступных денежных средств, их объем, а также весь круг лиц, причастных к незаконной схеме финансирования фонда".

В настоящий момент учредитель ФБК Алексей Навальный и директор фонда Иван Жданов отбывают административный арест; сотрудница фонда, юрист Любовь Соболь в субботу была задержана перед началом протестной акции в Москве.

Некоммерческий "Фонд борьбы с коррупцией" был зарегистрирован Алексеем Навальным в сентябре 2011 года. Организация занимается антикоррупционными расследованиями. По сообщению фонда, он финансируется за счет пожертвований.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  03.08.19 19:10
Около 600 человек задержано на несанкционированной акции в Москве
.
  03.08.19 17:25
Представители СМИ оказались среди задержанных на несогласованной акции в Москве
.
  03.08.19 17:19
Член СПЧ Брод не заметил превышения полномочий полицейскими на субботней несогласованной акции в Москве
.
  03.08.19 11:23
Причиной крупного пожара в центре Москвы мог стать человеческий фактор
.
  02.08.19 18:30
Согласованы два стотысячных митинга в Москве 10 и 11 августа
.
  02.08.19 17:40
Больше 80 человек арестованы за участие в акции 27 июля - Мосгорсуд
.
  02.08.19 15:37
Горнолыжные трамплины и эскалатор на Воробьёвых горах введут в 2020-2021г
.
  02.08.19 14:59
Июль в Москве стал самым холодным в нынешнем столетии
.
  02.08.19 14:22
Вклады физлиц в московских банках превысили 10 трлн рублей - мэрия
.
  02.08.19 14:08
Суд арестовали четверых фигурантов дела о беспорядках 27 июля


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket