|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
05.08.19 11:00
Рейсовый автобус из Германии опрокинулся в кювет в Саратовской области
На 376 км автодороги "Сызрань-Саратов-Волгоград" рейсовый автобус съехал в кювет и опрокинулся.
ДТП произошло около 05:40 мск на трассе Р-228 около н.п. Луганское. По данным УГИБДД, рейсовый автобус ехал из Германии в город Камышин (Волгоградская область), в салоне находились 16 человек. По предварительным данным, все пострадавшие - граждане РФ.
"По предварительным данным 4 взрослых и 2 детей с незначительными повреждениями доставили в лечебное заведение на осмотр", - сообщили в ведомстве УГИБДД.
В пресс-службе регионального УГИБДД агентству "Интерфакс-Поволжье" уточнили, что в результате в лечебное учреждение были доставлены шесть человек: четверо взрослых и двое детей. После осмотра три женщины и девочка 2013 г.р. были госпитализированы.
Сейчас пассажиры временно размещены в гостинице.
Между тем, в Минздраве региона агентству сообщили о госпитализации двух взрослых и двух детей. Они находятся в удовлетворительном состоянии и состоянии средней тяжести.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru - Ректоры МГИМО, ВШЭ и МФТИ рассказали о росте проходного балла по ЕГЭ, интересе иностранцев к российским вузам и внимании абитуриентов к техническим специальностям.
.
Interfax-Russia.ru – Пять человек задержали по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Правозащитники сравнивают массовые беспорядки с "Болотным делом".
.
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket