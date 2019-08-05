Рейсовый автобус из Германии опрокинулся в кювет в Саратовской области

05.08.19 11:00

© РИА Новости. Илья Питалев

5 августа. Interfax-Russia.ru - Авария с участием пассажирского автобуса произошла в Красноармейском районе Саратовской области в понедельник утром, сообщает региональное УГИБДД.

На 376 км автодороги "Сызрань-Саратов-Волгоград" рейсовый автобус съехал в кювет и опрокинулся.

ДТП произошло около 05:40 мск на трассе Р-228 около н.п. Луганское. По данным УГИБДД, рейсовый автобус ехал из Германии в город Камышин (Волгоградская область), в салоне находились 16 человек. По предварительным данным, все пострадавшие - граждане РФ.

"По предварительным данным 4 взрослых и 2 детей с незначительными повреждениями доставили в лечебное заведение на осмотр", - сообщили в ведомстве УГИБДД.

В пресс-службе регионального УГИБДД агентству "Интерфакс-Поволжье" уточнили, что в результате в лечебное учреждение были доставлены шесть человек: четверо взрослых и двое детей. После осмотра три женщины и девочка 2013 г.р. были госпитализированы.

Сейчас пассажиры временно размещены в гостинице.

Между тем, в Минздраве региона агентству сообщили о госпитализации двух взрослых и двух детей. Они находятся в удовлетворительном состоянии и состоянии средней тяжести.