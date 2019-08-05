Около 700 человек поучаствовали в акции по сбору мусора во Владивостоке

05.08.19 09:56

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

5 августа. Interfax-Russia.ru - Экологическая акция по раздельному сбору мусора прошла во Владивостоке при поддержке краевого предприятия "Приморский экологический оператор", за несколько часов ее посетило около 700 человек.

"За три часа акции мы собрали более 200 мешков с пластиком, стеклом и макулатурой. Ее посетило около 700 человек", - сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" один из организаторов акции, волонтер ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды "Раздельный сбор" Софья Вавилова.

Волонтеры проводят такие акции во Владивостоке регулярно, но краевое предприятие "Приморский экологический оператор" подключилось к ним недавно. Благодаря поддержке удалось сменить площадку одного из городских скверов на более обширную территорию бывшего мусоросжигательного завода.

"Главная цель акции "Раздельный сбор" - показать приморцам значимость проблемы утилизации мусора. Это движение набирает популярность", - отметил и.о. первого заместителя директора "Приморского экологического оператора" Сергей Лазарев.

Если на первые акции, организованные волонтерами, приходили около 50 человек, то сейчас за несколько часов ее посещает до тысячи человек. Сбор проводится раз в месяц. Люди могут избавиться от старой макулатуры, стекла, жести, пластика, просроченных лекарств и старых электроприборов.

Предполагается, что к 2024 году до 13% отходов будет отправляться в утилизацию, в обработку - до 60%. В течение 10 лет новый Приморский экологический оператор будет отвечать за проведение реформы и выстраивание системы обращения с отходами в крае. В его обязанности будет входить: заключение договоров на прием твердых коммунальных отходов, их транспортировку до объектов обработки и захоронения, поэтапное внедрение системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов. С 1 января 2020 года исключительно региональный оператор будет вправе принимать мусор от населения и юридических лиц. Кампания по заключению договоров на прием отходов начнется ориентировочно в октябре-ноябре. Оператор также будет решать вопросы повышения общей культуры населения в вопросах утилизации отходов.

Формирование современной системы обращения с бытовыми отходами предусмотрено региональным проектом "Комплексная система обращения с ТКО" национального проекта "Экология". Социально значимые проекты в Приморском крае, направленные на обеспечение благоприятной экологической обстановки, сохранение биологического разнообразия реализуются в рамках краевой госпрограммы "Охрана окружающей среды Приморского края" на 2013-2021 годы.