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Предварительный ущерб от наводнения в Приамурье оценивается в 3,5 млрд рублей

© РИА Новости. Дмитрий Тупиков
5 августа. Interfax-Russia.ru - Власти Амурской области, где введен режим ЧС из-за наводнения, обратились за финансовой поддержкой к федеральным властям, так как предварительная сумма ущерба уже вышла за границы бюджетных возможностей региона, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Предварительная оценка всего ущерба в регионе от паводка составила 3,5 млрд рублей. Письмо с просьбой оказать финансовую поддержку Приамурью и объявить федеральный режим ЧС на территории области направлено на имя председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Но это не окончательная сумма ущерба, комиссии продолжают подсчитывать потери", - цитирует слова губернатора Василия Орлова пресс-служба.

Амурская область с июля находится во власти сильных ливней. Многие реки вышли из берегов, почва переувлажнена. Пострадали сотни жилых домов, более десятка мостов и около 300 участков дорог регионального и местного значения. Серьезный ущерб нанесен аграриям - от паводковых вод и проливных дождей пострадало более 169 тыс. гектаров посевов.

При этом власти отмечают, что за последние 30 лет в Приамурье за счет предприятий не была построена или отремонтирована ни одна мелиоративная система.

"В настоящее время в регионе действует федеральная программа, которая позволяет возместить 65% расходов на создание мелиоративных систем. Помимо этого сейчас прорабатывается вариант возмещение 50% затрат на проектирование и 10% на строительство систем из областного бюджета. Уже есть первые хозяйства, которые решили принять участите в программе", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства области Олега Туркова.

В пунктах приема документов продолжается работа по приемке заявлений на оказание адресной помощи по линии министерства социальной защиты населения области. Выплаты по данным на утро понедельника уже получили 448 амурских семей, из областного бюджета им перечислено 5,3 млн рублей, из них 407 семей получило по 10 тыс. рублей в связи с утерей жизненно важного имущества и 41семья по 30 тыс. рублей за утерю единственного жилья.

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