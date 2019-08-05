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05.08.19 10:14
Три волны паводка ожидается под Хабаровском
"Получилось, что гребень паводка первой волны растянулся от Ленинского (ЕАО) до Хабаровска, практически на 500 км. Поэтому, исходя из этого, мы предполагаем, что будет три волны паводка. Наиболее сложной будет именно третья. Мы ждем ее 12-14 августа. Считаем, что уровень будет 630-650 см", - сказал Волынки в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям в правительстве региона.
Первая волна уже подошла к городу, уровень Амура у Хабаровска, по данным на 5 августа, достиг отметки 449 см. Происходит постепенное подтопление островной части краевого центра - островов Дачный, Кабельный, Большой Уссурийский. В настоящее время десятки дач оказались во власти воды. Где-то она уже зашла на участок, где-то затопленные протоки и дороги преградили путь дачникам на свои земельные наделы. В сутки воды прибывает на 10-15 см. Очередной резкий подъем может произойти 8-10 августа. По прогнозам уровень воды достигнет отметки 5.50-6 метров.
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