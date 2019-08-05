Столицей Ленинградской области в 2020 году станет Всеволожск, в 2021 - Тосно

05.08.19 10:23

© РИА Новости. Алексей Даничев

5 августа. Interfax-Russia.ru - Более 7 тыс. гостей посетили площадки празднования 92-й годовщины со Дня образования Ленинградской области, которое прошло в субботу в Бокситогорске.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, праздничные мероприятия начались утром и закончились фейерверком поздно вечером. На протяжении всего дня работали площадка гастрономического фестиваля "Калейдоскоп вкуса", торговые ряды с продукцией ленинградских фермеров и мастеров народных промыслов и ремесел. Также на площади Ленина прошел смотр спортивного парада, который провел губернатор региона Александр Дрозденко.

Глава области в ходе праздника сообщил, что в 2020 году статусом столицы Ленинградской области наделен Всеволожск, в 2021 году - Тосно. Победители конкурса получат дополнительное финансирование в размере 200 млн рублей на подготовку к празднику.

Дрозденко также отметил, что 2020 год назван в Ленинградской области Годом Победителей.

"2020-й год - Год Победителей - поскольку мы будем отмечать 75-летие Великой Победы и чествовать тех, кто победил тогда, в 1945-м и тех, кто потом своим огромным трудом возрождал страну, и, одновременно, это будет Год Победителей сегодняшнего дня, тех, кто добивается больших успехов и в труде, и в спорте, и в общественной работе, и во многих других сферах", - цитирует пресс-служба главу Ленобласти.

Кроме того, губернатор вручил знаки и удостоверения новым почетным гражданам Ленинградской области. Этого звания удостоились председатель сельскохозяйственного производственного кооператива "Племенной завод по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы "Детскосельский" Юрий Брагинец и олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, заслуженный мастер спорта СССР Любовь Мухачева.

После завершения официальных торжеств, для жителей Бокситогорска на стадионе "Металлург" состоялся большой праздничный концерт с выносом Огня олимпийской славы. Известные песни XX века прозвучали в исполнении Василия Герелло, Алексея Хворостяна, Дины Гариповой. Хедлайнером концерта стал заслуженный артист РСФСР Лев Лещенко.