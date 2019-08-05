ЛДПР зарегистрирована на выборы в Крыму после повторной подачи документов

05.08.19 10:40

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

5 августа. Interfax-Russia.ru - Избирательная комиссия Крыма зарегистрировала в пятницу список кандидатов регионального отделения ЛДПР в депутаты парламента региона после повторной подачи документов, которую ранее разрешил суд.

"Зарегистрировать республиканский список кандидатов в депутаты Государственного совета республики Крым второго созыва", - говорится в постановлении, опубликованном на сайте избиркома.

Согласно документу, всего в партийном списке - 61 кандидат, возглавляет его лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Как сообщалось, 16 июля избирком Крыма принял постановление об отказе в регистрации списка, выдвинутого отделением ЛДПР, из-за того, что в срок не были предоставлены все необходимые документы. Однако в суде было доказано, что представитель партии не смог это сделать из-за проблем со здоровьем, и комиссию обязали рассмотреть вопрос регистрации повторно.

Ранее для участия в выборах депутатов Госсовета были зарегистрированы списки региональных отделений семи партий: "Единой России", КПРФ, "Российской партии за пенсионеров и социальную справедливость", "Коммунистов России", "Патриотов России", "Родины" и "Справедливой России".

Выборы в Государственный совет Крыма состоятся в Единый день голосования, 8 сентября. Парламент, в свою очередь, изберет главу республики из трех кандидатур, предложенных президентом РФ.

Республиканский парламент состоит из 75 депутатов, 50 из которых избираются по партийным спискам, 25 - по одномандатным округам. В действующем созыве Госсовета представлены две партии: "Единая Россия" и ЛДПР.