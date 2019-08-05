Власти Крыма ввели хештег для сбора обращений туристов в соцсетях

05.08.19 10:47

© РИА Новости. Илья Питалев

5 августа. Interfax-Russia.ru - Проект "Курортный патруль" запущен в Крыму для сбора обращений через сайт регионального правительства и социальные сети, сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма республики.

"Жители и гости Крыма могут воспользоваться единой кнопкой "Курортный патруль" на портале правительства республики, а также страницах администраций городов и официальных страницах правительства в социальных сетях для отправки сообщений о волнующих их вопросах в сфере курортов и туризма", - отмечается в сообщении.

Сообщения с фото- и видеоматериалами будут поступать в министерство курортов, которое обещает отрабатывать все возникшие вопросы с привлечением профильных ведомств.

"Кроме того, для большего удобства отдыхающие смогут оставлять подобные сообщения и на своих страницах в социальных сетях с обязательным использованием хештега #курортныйпатруль", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, с начала года Крым посетили больше 3,3 млн туристов, что на 11% больше аналогичного периода 2018 года. Средняя загрузка средств размещения составляет 79%.