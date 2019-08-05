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05.08.19 11:06

Сотрудница Почты России пострадала при вооруженном нападении на отделение в Екатеринбурге

© РИА Новости. Евгений Биятов
5 августа. Interfax-Russia.ru - Трое неизвестных в масках ворвались в одно из отделений Почты России в Екатеринбурге и, пригрозив сотрудникам пистолетом, вынесли всю наличность.

"Тревожное сообщение о совершенном преступлении в дежурную часть полиции Екатеринбурга поступило в 9:13, а само нападение было совершено чуть раньше, учитывая, что объект "Почты России" работает с 8 утра", - сообщил агентству "Интерфакс-Урал" руководитель пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В результате нападения пострадала сотрудница почты. Ее госпитализировали в одну из больниц Екатеринбурга.

По словам В.Горелых, похитителям удалось вынести лишь небольшую сумму денег, так как все кассы, предназначенные для выдачи пенсий, были пусты. Довольствоваться грабителям пришлось наличностью, предназначенной для внутреннего оборота.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. На время расследования отделение почты приостановило работу с клиентами.

Как пояснили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе макрорегиона "Урал" Почты России, точная сумма, украденная злоумышленниками, в целях безопасности не сообщается.

"Доставка и выплата пенсий осуществляется в штатном режиме. Все обязательства перед клиентами будут выполнены в срок и в полном объеме", - отметил представитель Почты России.

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