Полпред: "мусорная реформа" на Урале работает не в полной мере

05.08.19 11:11

© РИА Новости. Павел Лисицын

5 августа. Interfax-Russia.ru - Система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), которая была введена в России с 1 января 2019 года, на Урале работает не в полной мере, считает полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов.

"По-прежнему появляются сотни свалок в лесополосах, на полях, на окраинах населенных пунктов. Это говорит о том, что система работает не в полной мере, что власти не дорабатывают. (...) Еще остается много спорных вопросов между бизнесом и региональными операторами. Необходимо урегулировать все эти споры", - говорится в написанной Цукановым статье, опубликованной в "Областной газете".

Цуканов подчеркнул, что на региональном и муниципальном уровнях "до сих пор фиксируется информационный вакуум" по вопросам размещения и оборудования контейнерных площадок, утверждения нормативов накопления ТКО, состава платы для населения, строительства новой инфраструктуры по обращению с отходами.

"Жители должны знать и понимать, куда тратится каждый рубль - будь то строительство современного завода по переработке ТКО, полигонов и так далее", - написал полпред.

Вместе с тем, отметил Цуканов, по итогам первого полугодия 2019 года удалось добиться снижения единого тарифа на услуги двух региональных операторов по обращению с ТКО в Свердловской области - ООО "Компания "Рифей" и Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия "Специализированная автобаза". В частности, в зоне деятельности "Спецавтобазы" платеж для жителей многоквартирных домов уменьшился на 35,7 рубля, для жителей индивидуальных жилых домов - на 40 рублей, для Екатеринбурга - на 45 и 55 рублей, соответственно.

В УрФО на новую систему работы с ТКО перешли Свердловская, Челябинская, Тюменская области и Ямало-Ненецкий автономный округ. В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре региональный оператор приступил к своим функциям только на одной из двух зон, на которые поделен округ, - "Южной".

Ранее сообщалось, что новая система обращения с ТКО, предусматривающая изменение принципов и механизмов сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора, введена в России 1 января 2019 года. Регионы с января получили право назначать операторов, которые должны заняться всей цепочкой сбора и утилизации твердых коммунальных отходов - от мусорного бака до специального полигона.