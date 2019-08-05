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05.08.19 11:27
Деловая программа ВЭФ-2019 состоит из 50 деловых мероприятий
Так, согласно публикации, повестка форума включает актуальные дискуссии по ключевым экономическим, технологическим и социальным вопросам, сообщает Росконгресс.
"Уверен, что участие ведущих экспертов и разнообразные форматы обсуждений позволят выработать новые решения для укрепления международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также будут способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию Дальнего Востока России", - отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков, слова которого приводятся в сообщении.
Программа состоит из четырех тематических блоков: "Новые решения для ускорения экономического роста", "Создавая условия для бизнеса", "Дальний Восток и АТР: развивая возможности для сотрудничества", "Новые решения для повышения качества жизни".
В блоке "Новые решения для ускорения экономического роста" участники обсудят преференциальные режимы, действующие на Дальнем Востоке, а также новые меры, необходимые для экономического роста и повышения инвестиционной привлекательности региона. В центре дискуссий будут такие механизмы, как территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, программа "Дальневосточный гектар", меры финансовой и нефинансовой поддержки инвесторов.
Ряд сессий будет посвящен обсуждению потенциала ключевых отраслей Дальнего Востока, среди них - высокие технологии, лесное хозяйство, рыбная отрасль и аквакультура, сельское хозяйство, а также развитие ресурсной базы Дальнего Востока и Арктики. В рамках сессии "Повышение инвестиционной привлекательности регионов Дальнего Востока" с участием глав субъектов Дальнего Востока планируется обсуждение вопросов повышения эффективности региональных властей и формирования благоприятной бизнес-среды.
Блок "Создавая условия для бизнеса" будет посвящен вопросам создания новых возможностей для инвесторов на Дальнем Востоке. Среди ключевых тем - совершенствование национальной юрисдикции и защита прав инвесторов, трансформация системы государственного управления в условиях цифровизации, а также развитие малого и среднего бизнеса как одно из ключевых условий ускоренного роста экономики Дальнего Востока. Кроме того участники обсудят меры поддержки и ключевые проекты в таких сферах, как нефтехимия и туризм.
Тема "Дальний Восток и АТР: развивая возможности для сотрудничества" будет посвящена экономическому взаимодействию России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В ходе дискуссий будут рассмотрены ключевые факторы интеграции и перспективы развития делового сотрудничества. Среди основных вопросов - международное научно-техническое сотрудничество, цифровая трансформация международной торговли, участие Дальнего Востока в глобальных цепочках добавленной стоимости, инфраструктура для экономики данных, будущее российской Арктики и транспортных коридоров через Дальний Восток. В рамках блока также состоится сессия международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Азиатское зеркало: поворот на Восток глазами азиатских партнеров".
В центре темы "Новые решения для повышения качества жизни" будут находиться вопросы социального развития Дальнего Востока. Участники обсудят такие вопросы, как привлечение частных инвестиций в социальную сферу, повышение качества образования в регионе, развитие современной городской среды и создание городов будущего, а также социальные инновации Дальнего Востока. Кроме того состоится обсуждение основных векторов развития здравоохранения, в том числе, вопрос создания международного медицинского кластера во Владивостоке.
В рамках деловой программы ВЭФ 2019 года также запланированы пять страновых бизнес-диалогов, где представители российского бизнес-сообщества обсудят вопросы экономического сотрудничества с участниками из Японии, Индии, Китая, Республики Корея и АСЕАН.
Восточный экономический форум в этом году пройдет с 4 по 6 сентября во Владивостоке в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский.
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