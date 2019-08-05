Усадьба Василия Асеева в Тамбовской области станет "живым музеем"

05.08.19 11:31

Фото с информационного портала администрации Тамбовской области

5 августа. Interfax-Russia.ru - Концепцию развития музейного комплекса "Усадьба Асеевых" презентовали в Тамбовской области, согласно этому документу, усадьба купца Василия Асеева в Рассказово станет эко-музеем, сообщает пресс-служба администрации региона.

Накануне министерство культуры РФ согласовало передачу всего комплекса усадьбы вместе с парком (всего 8,5 га) в ведение Тамбовской области.

"Эко-музей - это триединая модель музея времени, музея пространства и музея деятельности человека. Кроме стен от оригинальной усадьбы ничего не осталось, все интерьеры воссоздавались по старым фото и описаниям. Но мы надеемся собрать собственный музейный фонд с помощью наших посетителей, которые могут передать сюда какие-то фамильные или коллекционные вещи. То есть мы вместе будем создавать пространство, атмосферу и вместе погружаться в прошлые времена и события", - рассказала на презентации директор историко-культурного музейного комплекса "Усадьба Асеевых" Лариса Булгакова.

Кроме того, концепция предполагает создание в рассказовоской усадьбе многофункционального культурно-досугового и просветительского центра с проведением сезонных мероприятий.

В состав музейного комплекса "Усадьба Асеевых" входит две усадьбы тамбовских купцов Василия и Михаила Асеевых в Рассказово и Тамбове.

Усадьба владельца суконных фабрик В.Асеева в Рассказово была построена в 1902-1906 годах предположительно по проекту Льва Кекушева. После революции 1917 года и национализации фабрик В.Асеев вместе с семьей покинул Россию, и поселился в Австрии в городе Баден, где и скончался 22 апреля 1941 года. Его похоронили в Вене в русской части центрального кладбища.

До 2011 года, когда здесь начались реставрационные работы, на которые из федерального бюджета было выделено 527 млн рублей, усадьба находилась в разрушенном состоянии. Реставрация закончилась в 2016 году, тогда рассказовская усадьба вошла в состав музейного комплекса "Усадьба Асеевых".

Дворцово-парковый комплекс "Усадьба Асеевых" открылся В Тамбовской области в октябре 2014 года, после реставрации усадьбы М.Асеева, на которою было выделено из федерального бюджета более 400 млн рублей.

"Усадьба Асеевых" тогда стала филиалом музея-заповедника "Петергоф".

В.Асеев и М.Асеев были владельцами "Торгового дома Асеевых", поставлявших сукно в том числе для нужд российской армии, которое производилось на нескольких фабриках в Тамбовской области. Дом М.Асеева был построен в 1905 году по проекту архитектора Льва Кекушева.