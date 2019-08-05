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05.08.19 11:31
Усадьба Василия Асеева в Тамбовской области станет "живым музеем"
Накануне министерство культуры РФ согласовало передачу всего комплекса усадьбы вместе с парком (всего 8,5 га) в ведение Тамбовской области.
"Эко-музей - это триединая модель музея времени, музея пространства и музея деятельности человека. Кроме стен от оригинальной усадьбы ничего не осталось, все интерьеры воссоздавались по старым фото и описаниям. Но мы надеемся собрать собственный музейный фонд с помощью наших посетителей, которые могут передать сюда какие-то фамильные или коллекционные вещи. То есть мы вместе будем создавать пространство, атмосферу и вместе погружаться в прошлые времена и события", - рассказала на презентации директор историко-культурного музейного комплекса "Усадьба Асеевых" Лариса Булгакова.
Кроме того, концепция предполагает создание в рассказовоской усадьбе многофункционального культурно-досугового и просветительского центра с проведением сезонных мероприятий.
В состав музейного комплекса "Усадьба Асеевых" входит две усадьбы тамбовских купцов Василия и Михаила Асеевых в Рассказово и Тамбове.
Усадьба владельца суконных фабрик В.Асеева в Рассказово была построена в 1902-1906 годах предположительно по проекту Льва Кекушева. После революции 1917 года и национализации фабрик В.Асеев вместе с семьей покинул Россию, и поселился в Австрии в городе Баден, где и скончался 22 апреля 1941 года. Его похоронили в Вене в русской части центрального кладбища.
До 2011 года, когда здесь начались реставрационные работы, на которые из федерального бюджета было выделено 527 млн рублей, усадьба находилась в разрушенном состоянии. Реставрация закончилась в 2016 году, тогда рассказовская усадьба вошла в состав музейного комплекса "Усадьба Асеевых".
Дворцово-парковый комплекс "Усадьба Асеевых" открылся В Тамбовской области в октябре 2014 года, после реставрации усадьбы М.Асеева, на которою было выделено из федерального бюджета более 400 млн рублей.
"Усадьба Асеевых" тогда стала филиалом музея-заповедника "Петергоф".
В.Асеев и М.Асеев были владельцами "Торгового дома Асеевых", поставлявших сукно в том числе для нужд российской армии, которое производилось на нескольких фабриках в Тамбовской области. Дом М.Асеева был построен в 1905 году по проекту архитектора Льва Кекушева.
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