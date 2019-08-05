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05.08.19 11:41
Власти Подмосковья утвердили порядок получения набора для новорожденных
Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правительства Московской области.
Согласно постановлению, набор предоставляется однократно на рожденного ребенка, в случае появления на свет двух и более детей - на каждого ребенка. Право на получение подарка имеют граждане РФ, при условии рождения ребенка не ранее 1 сентября 2019 года в подмосковной медицинской организации.
Набор дарят в день выписки из медучреждения.
Также документ определяет перечень документов, которые необходимы для получения подарочного набора или выплаты вместо него.
Мособлдума приняла закон, в соответствии с которым с 1 сентября 2019 года в Московской области родители будут получать подарочные наборы для новорожденных "Я родился в Подмосковье" в мае текущего года.
В наборы, в частности, войдут одежда и предметы ухода. Предполагается, что в этом году 45 тыс. новорожденных получат такие подарки.
В июле был принят закон о возможности получения денежной выплаты вместо подарочного набора. Выплата составит 20 тыс. руб.
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