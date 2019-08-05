|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
05.08.19 11:52
Семь партий и 236 одномандатников допущены к выборам в Татарстане
Так, в выборах по единому округу примут участие "Единая Россия" (55 человек в партийном списке), "Справедливая Россия" (46), ЛДПР (40), КПРФ (30), "Коммунисты России" (9), "Партия Роста" (12) и "Российская партия пенсионеров" (10).
При этом ЦИК Татарстана отказал в регистрации партии "Родина", "Партии ветеранов России", "Российскому общенародному союзу" и партии "Добрых дел".
На выборы в одномандатных округах зарегистрированы 236 кандидатов: 41 - от "Единой России", 42 - от "Справедливой России", 43 - от ЛДПР, 46 - от КПРФ, пять - от "Коммунистов России", по одному кандидату от "Яблока" и "Партии Роста", а также 57 самовыдвиженцев.
Госсовет Татарстана избирается на пять лет, очередные выборы в него пройдут 8 сентября.
Жителям республики предстоит избрать 100 депутатов: 50 - по партийным спискам, еще 50 - по одномандатным округам.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru - Ректоры МГИМО, ВШЭ и МФТИ рассказали о росте проходного балла по ЕГЭ, интересе иностранцев к российским вузам и внимании абитуриентов к техническим специальностям.
.
Interfax-Russia.ru – Пять человек задержали по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Правозащитники сравнивают массовые беспорядки с "Болотным делом".
.
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket