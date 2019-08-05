Семь партий и 236 одномандатников допущены к выборам в Татарстане

05.08.19 11:52

© РИА Новости. Евгений Биятов

5 августа. Interfax-Russia.ru - Центральная избирательная комиссия Татарстана зарегистрировала списки семи партий на выборы в Госсовет республики по единому округу. Также зарегистрированы 236 одномандатников, сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" официальный представитель комиссии Альфия Алимова.

Так, в выборах по единому округу примут участие "Единая Россия" (55 человек в партийном списке), "Справедливая Россия" (46), ЛДПР (40), КПРФ (30), "Коммунисты России" (9), "Партия Роста" (12) и "Российская партия пенсионеров" (10).

При этом ЦИК Татарстана отказал в регистрации партии "Родина", "Партии ветеранов России", "Российскому общенародному союзу" и партии "Добрых дел".

На выборы в одномандатных округах зарегистрированы 236 кандидатов: 41 - от "Единой России", 42 - от "Справедливой России", 43 - от ЛДПР, 46 - от КПРФ, пять - от "Коммунистов России", по одному кандидату от "Яблока" и "Партии Роста", а также 57 самовыдвиженцев.

Госсовет Татарстана избирается на пять лет, очередные выборы в него пройдут 8 сентября.

Жителям республики предстоит избрать 100 депутатов: 50 - по партийным спискам, еще 50 - по одномандатным округам.