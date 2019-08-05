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05.08.19 11:54

Владельцы крымских АЗС ATAN в 2018г увеличили чистую прибыль до 1,3 млрд рублей

© РИА Новости. Тарас Литвиненко
5 августа. Interfax-Russia.ru - ООО "Кедр" (Феодосия), которое владеет крупной сетью автозаправочных комплексов ATAN в Крыму, в 2018 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 1,285 млрд рублей - на 18,3% больше, чем годом ранее, говорится в материалах аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Выручка компании за год выросла на 17,4% - до 21,701 млрд рублей, себестоимость продаж - на 18,4%, почти до 19,170 млрд рублей, валовая прибыль - на 10,3%, до 2,531 млрд рублей.

Коммерческие расходы сократились на 4,4% и составили 1,088 млрд рублей при одновременном росте в 1,5 раза управленческих расходов - до 15,771 млн рублей. Прибыль от продаж возросла на 24,6% - до 1,427 млрд рублей.

Нефтетрейдер не комментирует финрезультаты. "Есть официальные источники. Мы информацию выкладываем, что-то - в общедоступной базе, что-то - в отчетности государству. Пожалуйста, наблюдайте за цифрами, а выводы делайте сами", - сказал "Интерфаксу" гендиректор ATAN Александр Терещенко.

Другой крупный крымский нефтетрейдер - ООО "Фирма "ТЭС" (Симферополь) - в 2018 году увеличил чистую прибыль по РСБУ на 26% по сравнению с 2017 годом - до 155,590 млн рублей.

Выручка компании за год выросла на 28,3% - до 7,691 млрд рублей, себестоимость продаж - на 30,3%, до 7,124 млрд рублей, валовая прибыль - на 7,8%, до 566,865 млн рублей.

Коммерческие расходы возросли почти на 75% и составили 162,588 млн рублей при сокращении управленческих расходов в два раза, до 81,023 млн рублей. Прибыль от продаж увеличилась на 20%, до 323,244 млн рублей.

Представитель фирмы "ТЭС" назвал основным фактором увеличения выручки и чистой прибыли рост объема реализации топлива в Крыму как летом, так и зимой. "Увеличилось количество машин", - сказал "Интерфаксу" коммерческий директор компании Антон Раскин.

"Плюс мы кое-где оптимизировали свои расходы. Это тоже дает положительный результат", - добавил он.

ATAN работает с 1995 года, в настоящее время управляет сетью из 88 автозаправочных комплексов в Крыму, также владеет сетью нефтебаз и парком бензовозов.

Группа компаний "ТЭС" работает с 1992 года, владеет сейчас 75 АЗС в Крыму, двумя нефтебазами, предприятием по хранению и перевалке сжиженного газа и нефтепродуктов, железнодорожным предприятием, судами морской логистики и двумя отелями.

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