Рябков: риск новой гонки вооружений существенно возрос после слома ДРСМД

05.08.19 12:23

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

5 августа. Interfax-Russia.ru - После прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) значительно возрос риск возникновения новой гонки вооружения. Такое заявление сделал на брифинге в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Риски начала новой соревновательной фазы в этой сфере существенно возросли", - сказал Рябков, отвечая на вопрос о том, можно ли говорить о начале новой гонки вооружений.

По его словам, "возможно, кто-то в США рассчитывает, что эту гонку вооружений кто-то из их геостратегических оппонентов и конкурентов проиграет, потому что будет измотан в ее ходе".

"Но мы извлекаем уроки из прошлого, и эффективные и с военной, и с экономической, и с финансовой точки зрения ответ или ответы на новые вызовы мы несомненно сможем найти", - сказал замглавы МИД РФ.

Рябков подчеркнул, говоря о ситуации с ДСНВ, что если этот "договор все же не будет продлён, тогда в ракетно-ядерной сфере между Москвой и Вашингтоном вообще не останется никаких соглашений и риски нарастания конфронтационных начал в международных отношениях, риски безопасности существенно возрастут".

По мнению Рябкова, Вашингтон стремится ликвидировать все не устраивающие его соглашения по контролю над вооружениями.

"Мы видим, что США стремятся к ликвидации всех не устраивающих их по тем или иным причинам международных соглашений. Уничтожение ДРСМД, которое по масштабу деструктивных последствий сопоставимо с выходом США в 2002 году из Договора по ПРО, означает, что демонтаж Вашингтоном существующей системы контроля над ракетно-ядерными вооружениями продолжается и ускоряется", - сказал Рябков.

При этом он подчеркнул, что Россия "со дня вступления ДРСМД в силу" сохраняла полную приверженность договору.

"Хотелось бы еще раз заявить, что крылатая ракета наземного базирования 9М 729, существование которой мы никогда не скрывали, не разрабатывалась и не испытывалась на запрещенную дальность", - заявил замглавы МИД РФ.

Дипломат утверждает, что крылатая ракета наземного базирования 9М 729 не нарушает ДРСМД.

"Мы не могли в принципе рассматривать возможность уничтожения ракеты 9М729 и всего связанного с ней оборудования по требованию США, потому что эта ракета не относится к ДРСМД, и сама постановка вопроса в такой плоскости была неправомерна со стороны США", - ответил Рябков на соответствующий вопрос журналистов.

По словам Рябкова, Россия решительно отвергает выдвигаемые США обвинения в нарушение ДРСМД, и считает, что нарушение допустила Америка.

"На деле именно США так и не предприняли необходимых действий по устранению нарушений ими обязательств по договору", - заявил замглавы МИД РФ.

Рябков отметил, что, в первую очередь, речь идет о развертывании США на суше пусковых установок МК41, с которых можно запускать ударные крылатые ракеты, что запрещено ДРСМД.

Дипломат не исключает, что приспособленные для пусков крылатых ракет американские установки МК-41 в будущем могут быть размещены в Японии.

"Вполне резонно предположить, что универсальные пусковые установки МК-41, которые со временем, видимо, появятся в Японии, они тоже могут быть приспособлены под использование для пусков крылатых ракет средней дальности", - считает Рябков.

"В соответствующем планировании, эти новые системы, когда они появятся в Японии, они тоже нами будут учитываться", - добавил он.

Замглавы МИД отметил, что эта тема поднимается при переговорах с японской стороной.

Рябков отметил, что Россия допускает возможность размещения своих неядерных ракет в Азии в случае аналогичных шагов США в этом регионе.

"Это зависит от того, где американская сторона разместит", - сказал Рябков.

"Мы будем анализировать происходящее на этом азимуте, в этом секторе очень внимательно, и наши ответные шаги будут выстраиваться в режиме парирования угроз, которые гипотетически могут возникнуть для России с разных направлений", - продолжил замглавы МИД.

Он пояснил, что "если развертывание новых американских систем начнется именно в Азии, тогда соответствующие шаги, балансирующие эти действия, будут предприниматься нами в направлении парирования указанных угроз".

Вместе с тем Рябков подчеркнул, что "это справедливо и для, соответственно, европейского направления в равной мере".

Тем не менее, он заметил, что "предвосхищать что-либо сейчас было бы не просто безответственно с точки зрения дальнейшей раскачки всей ситуации в сфере стратегической стабильности и глобальной безопасности, но безответственно и с точки зрения сохранения за нами максимальной свободы маневра в этой сфере".

"Нам надо сначала понять, что будет происходить на уровне практических дел, а не просто каких-то комментариев, заявлений, сигналов, намеков, обсуждений, спекуляций и так далее, а что будет происходить "в железе". Тогда станет понятен характер и масштаб нашего ответа", - сказал Рябков.

При этом российский дипломат добавил, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном по заключению более широкого соглашения по ракетам средней и меньшей дальности.

"Что касается предложения (США) заключить некое более широкое соглашение (по ракетам средней и меньшей дальности), то мы к диалогу готовы, мы никогда от него не отказываемся. Но для того, чтобы диалог был предметным, нужно говорить по существу, а не лозунгами", - сообщил Рябков.

"Мы поддерживаем любое действие США, направленное не на дальнейшую эскалацию напряженности, в том числе в Персидском заливе, а на нахождение путей диалога и решения имеющихся проблем", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

Касаясь ДРСМД, замглавы МИД РФ отметил, что вначале США "было заявлено, что одна сторона не может оставаться в договоре, поскольку вторая сторона, то есть Россия его нарушает".

"При этом мы (Россия) ничего подобного не произносили с 2000-го года, когда начал накапливаться комплекс наших претензий к США. Мы проявляли терпение и ответственность за ситуацию с международной безопасностью, поскольку мы понимали, что разрушение этого договора будет иметь самые серьезные губительные последствия для системы региональной и глобальной безопасности", - сказал замглавы МИД РФ.

По его словам, Россия не угрожает выходом из ДРСМД, "несмотря на все спекуляции, которые на эту тему периодически вбрасывались".

"Теперь нам говорят, что нужно другое, более широкое всеобъемлющее соглашение в ядерной сфере. Хотя опять-таки при формулировании этой фразы или нескольких фраз в пользу более широкого всеобъемлющего соглашения тематика ракет средней и меньшей дальности как-то обходится стороной, что нас наводит на мысли относительно, в принципе, отсутствия желания США как-то касаться этой сферы, а, наоборот, сигнализирует о стремлении Вашингтона запустить наращивание собственного потенциала", - заявил Рябков.

Замглавы МИД РФ сказал, что накануне прекращения даты действия ДРСМД США предприняли "еще одну неуклюжую попытку оправдаться, опубликовав 30 июля на сайте госдепартамента США так называемую "фактологическую справку" с абсолютно передернутыми фактами".

По словам Рябкова, эта справка "стала очередным пропагандистским вбросом откровенной лжи, имеющим мало общего с действительностью".

"Реальность же такова, что за все годы обсуждения проблематики ДРСМД никаких доказательств в российских нарушениях договора американцами так и не было предъявлено", - заявил Рябков.

2 августа США заявили о выходе из ДРСМД, в ответ Россия заявила о прекращении действия договора, возложив ответственность за это на американскую сторону.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает его положения, 20 октября 2018 года. В декабре 2018 г. госсекретарь США Майк Помпео потребовал от России в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая по своим параметрам, как утверждают в Вашингтоне, нарушала договор.

Впоследствии американская сторона ужесточила требования, настаивая только на верифицируемом уничтожении ракеты.

Россия отвергла обвинения американской стороны, выдвинув встречные претензии к США.